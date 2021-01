UNA ANTOLOGIA

Rivista letteraria su carta. Format desueto? Potrebbe sembrare, e invece no. Leggera e maneggevole, non ha bisogno del wifi per essere aperta e letta. E c'è ancora chi molla lo smartphone per il fruscio delle pagine. A questi lettori curiosi e attenti si rivolge Finnegans, la rivista quadrimestrale editata dall'omonima associazione culturale che, pur non disdegnando l'online, va anche in stampa. Il 27. numero è in distribuzione in questi giorni in libreria e nelle biblioteche, con 112 pagine dedicate interamente a Luciano Cecchinel e alla sua poesia. Complesso, potente, scarno, vitale, carico di etica civile. Radicato nella terra natale di Revine Lago, alta valle del Soligo, al confine del Bellunese, eppure così vicino a suggestioni lontane. Che riportano agli americani Whitman e Frost, per nominarne un paio.

LETTERE E IMMAGINI

Cecchinel (classe 1947) è uno dei grandi nomi della poesia italiana (designato da Andrea Zanzotto suo erede; nel 2020, premio Viareggio per Da sponda a sponda) e Finnegans lo omaggia doverosamente: con 16 saggi scritti per l'occasione da altrettanti critici letterari; con una selezione delle sue poesie; con molte fotografie (anche familiari e intime) e infine con una lunga intervista/conversazione. Contributo dopo contributo, questa figura schiva si delinea in tutta la sua portata: poeta-stregone - stròlergo strambo e romit- che usa il dialetto della sua terra, arcaico, ostico - ingrumamènt mat di suoni - e che nei suoi versi in dialetto tiene in vita parole che, come in un sortilegio, permettono a un universo di valori di sopravvivere. Non sapevo cosa fosse il tràgol jért - scrive Pietro Gibellini nel suo intervento - ma grazie al poeta Cecchinel sono riuscito a sapere che era l'erta strada da strascino», il sentiero dove il boscaiolo trascinava a fatica i suoi tronchi.

IL LEGAME

Al tràgol jért è la prima opera in dialetto di cui Zanzotto disse un giorno via telefono allo stesso autore: Quel là l'è 'n libro che l val na vita. Ma non c'è solo il grande Zanzotto tra gli estimatori. Clelia Martignoni si addentra nelle riflessioni dei tanti maestri incantati dalla sua poesia. Cita anche Cesare Segre, Giorgio Agamben, che hanno analizzato la poesia in dialetto di Cecchinel, intensa, emotiva, aspra.. fervidamente metaforica, concretissima e insieme lirica e inventiva. Il bilinguismo (dialetto e italiano) diventa plurilinguismo con l'inglese, lingua prima della madre del poeta, Annie. Italoamericana nata nell'Ohio, portata in Veneto a 14 anni e qui da allora sempre vissuta, ma mai pienamente integrata. Lei fu staffetta partigiana e suo marito Giuseppe comandante di battaglione della brigata Piave.

IMPEGNO CIVILE

Testimonianza la sua, ma anche poesia capace di dare voce ai suoni della natura, al castagno malato, al mondo che si tramuta e, come sottolinea Roberto Nassi, alla perdita di senso di cui si innerva il dolore. Il dolore straziante per la morte della figlia primogenita che, ricorda Sergio Frigo congela la sua voglia di scrivere per anni. Lo spiega lo stesso autore, quando, intervistato, accenna a una forma d'odio per la scrittura. Eppure il dovere della testimonianza apre un varco. In cui si insinua un piccolo libro prezioso, In silenzioso affiorare (2015) testi d'amore dove insieme alla tragedia si fa largo la spes, «del ricongiungimento, nel luogo che Qualcuno saprà e vorrà». Tra le ultime battute dell'intervista che chiude il volume, Cecchinel accenna ad una anticipazione preziosa: «il libro che mi è intimamente più vicino e che quindi più sento appartenermi è quello sulla figlia perduta che deve ancora uscire e che dovrebbe avere per titolo Ricordarsi di lei». Restiamo in attesa.

Giulietta Raccanelli

