Un patrimonio d'arte da scoprire pagina dopo pagina

LA FILOSOFIAUDINE La Deputazione di Storia Patria nel 2004 ha iniziato, con uno studio di Giuseppe Bergamini sulla chiesa di Santa Maria in Castello di Udine, un ciclo di pubblicazioni che ha toccato quota ottantuno, con un volumetto edito l'anno scorso, di Michela Gus sulla chiesa di Santa Lucia di Cravero. Agili volumi di carattere divulgativo, questi, che hanno dato un sostanziale contributo alla conoscenza di un patrimonio di incredibile ricchezza. Una ricchezza apparentemente dimessa, sparsa in siti di suggestiva bellezza, non di rado...