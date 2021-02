IL CASO

ROMA In Italia è allarme varianti, con gli ospedali sempre più in sofferenza, una nuova mutazione pericolosa registrata in Inghilterra e i dubbi sull'efficacia dei test rapidi. Tutto questo mentre in Lombardia quattro Comuni da stasera entrano in zona rossa.

LA CHIUSURA

Ad annunciare la fascia rossa per i Comuni di Viggiù (Varese), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Bollate (Milano) è stato, con un post su Facebook, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. L'ordinanza ha disposto inoltre che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. «Tale sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne. L'ordinanza è valida fino a mercoledì 24 febbraio», ha specificato Fontana.

LA PREOCCUPAZIONE

«Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire tutto quello che si può aprire. Però io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che, a breve, avremo problemi più seri», ha ammonito Massimo Galli, primario di Infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale del capoluogo lombardo. Il Veneto, invece, è in controtendenza: dopo la situazione critica registrata tra novembre e dicembre, ora nella regione di Luca Zaia calano i contagi, si liberano posti letto nelle terapie intensive e nei reparti non gravi degli ospedali.

IL VENETO

In Veneto la variante inglese è stata accertata la vigilia di Natale. A distanza di quasi due mesi, nella regione l'incidenza della variante inglese sul totale dei casi positivi si aggira tra il 17 e il 18%. Ma da allora la crisi sembra essere passata. «Se è finita? Lo spero», ha detto il governatore Luca Zaia. Nella regione sono 702 i nuovi casi di contagio registrati in 24 ore, con il totale da inizio pandemia a 322.522 malati. L'incidenza dei contagi sui tamponi è dell'1,82%. I decessi nelle ultime ventiquattr'ore sono stati 72, con il totale dall'inizio della pandemia arrivato a 9.619. Prosegue però la discesa dei dati clinici, con 1.356 ricoverati nei reparti non critici (-57) e 134 pazienti nelle terapie intensive (-7). È il grafico delle rianimazioni - con un crollo verticale in un mese e mezzo - a mostrare che la fase acuta della pressione ospedaliera da Covid in Veneto è per adesso alle spalle. Dal picco di 401 letti occupati da pazienti positivi del 31 dicembre scorso si è passati ai 91 delle ore 11 di ieri.

LA DIFFUSIONE

Dai dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute emerge che già all'inizio di febbraio - la ricerca è stata condotta tra il 4 e il 5 del mese - la variante inglese era presente almeno nell'88% delle regioni italiane. Si tratta della mutazione più contagiosa - dal 30% al 50% - e potrebbe avere anche una mortalità superiore dal 30% al 70% rispetto alle altre forme in circolazione, secondo gli esperti britannici del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group. Il primo campanello d'allarme in Italia è stato in Umbria: dopo subito dopo Natale hanno iniziato a diffondersi le varianti e ad impennarsi i contagi in modo anomalo. E adesso c'è preoccupazione anche in Abruzzo (a Pescara si stima che il 65% dei contagi sia legato alla variante inglese) e in Campani (dove ormai un caso su quattro è riconducibile al ceppo mutato). Anche in Puglia il 15% dei contagi è legato alla variante britannica, mentre in Emilia Romagna la percentuale è in crescita. In Liguria è stata invece isolata la variante sudafricana. In questi giorni il contagio è arrivato anche nel Lazio: «Nella nostra regione si è cominciata ad affacciare, con una presenza non importante come in altre regioni, la variante inglese - ha detto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato in commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio - allo stato attuale bisogna mantenere ancora alta l'attenzione rispetto alla circolazione del virus, seppure alcuni indicatori siano in lieve diminuzione».

LA NUOVA VARIANTE

Negli ultimi giorni è stata scoperta una seconda variante inglese, che potrebbe sfuggire ai vaccini utilizzati contro il Covid. Denominata B.1.525, è stata trovata in 33 persone, ma il dato, secondo quanto riferisce il Daily Mail, potrebbe essere sottostimato. Mentre negli Stati Uniti si affacciano sette nuove possibili varianti fino ad oggi sconosciute.

