TAGLIO DI PO

Nuova rottura in via Milite ignoto con l'interruzione dell'acqua fino alle prime ore del mattino di ieri. «Purtroppo si è rotta la condotta principale in uscita dall'acquedotto spiega Davide Marangoni assessore ai lavori pubblici -. È partita immediata la segnalazione ad Acquevenete che ha provveduto a mandare una squadra di operai che ha lavorato tutta la notte, e stamane l'acqua è tornata a fluire nelle case dei tagliolesi».

Non è la prima volta che accade, una domenica di gennaio dell'anno scorso i residenti si sono svegliati con la sorpresa di non avere l'acqua nei rubinetti perché una conduttura della stessa via si era rotta. In quell'occasione gli operai entrarono in azione alle sei del mattino per riportare le cose alla normalità, questa volta l'azienda pubblica che si occupa del servizio idrico di tutta la provincia si è attivata nel cuore della notte tra martedì e mercoledì con i propri uomini tenendoli impegnati fino alle prime ore della mattinata.

Un disagio non di poco conto considerato il periodo invernale dato che l'interruzione dell'acqua ha comportato il blocco delle caldaie e quindi del riscaldamento per alcune ore.

A. Nan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA