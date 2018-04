Treviso, la sinistra punta su Chaibi Corsa a sei per la poltrona di sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNALI 2018TREVISO Sei candidati per una poltrona. Si va delineando la griglia dei pretendenti alla carica di sindaco di Treviso. L'ultimo, in ordine di tempo, a iscriversi alla gara è Said Chaibi, consigliere comunale uscente, che guiderà la lista di sinistra Coalizione Civica. È una candidatura attesa da tempo. Chaibi, negli ultimi cinque anni, ha fatto parte della maggioranza che ha sostenuto Manildo. Ma i suoi rapporti con il sindaco sono andati via-via peggiorando. E quando c'è stata la possibilità di togliersi di torno un...