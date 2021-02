IL BOLLETTINO

PORDENONE Mai, da quando ai test molecolari sono stati aggiunti anche i tamponi antigenici rapidi, in Friuli Venezia Giulia si era verificato un fatto simile: solo il 3,2 per cento degli esami ha dato esito positivo. Si tratta del tasso più basso di tutto il 2021. È stato registrato ieri, quando dopo il naturale rilassamento tipico di ogni fine settimana, il numero di tamponi effettuati è tornato in alto. Su 8.082 esami analizzati (tra rapidi e molecolari) sono stati trovati solamente 260 nuovi contagi. Per l'esattezza 175 da molecolare e 85 da test antigenico rapido. In provincia di Pordenone i nuovi casi sono stati 47. Il dato è particolarmente importante, perché non si trattava di un giorno festivo. La fotografia, quindi, è più veritiera e parla di una fase epidemica che in regione sembra essere ancora in discesa, nonostante due settimane in zona gialla. I totalmente guariti sono 58.430, i clinicamente guariti 1832, mentre calano le persone in isolamento che risultano essere 9.015.

IN CORSIA

Dopo i festivi e pre-festivi, che com'è noto comportano sempre una stagnazione della situazione dei ricoveri negli ospedali della regione, ieri i poli Covid hanno ricominciato a svuotarsi. In Area medica sono ospitate 396 persone (per la prima volta sotto i 400 dopo quasi quattro mesi) mentre in Terapia intensiva ci sono 60 pazienti, tre in meno rispetto all'ultima rilevazione.

I DECESSI

In calo anche il numero delle vittime, che ieri sono state dieci in tutta la regione. Tre le vittime in provincia di Pordenone, dato questo in leggero rialzo rispetto alla media degli ultimi giorni. In provincia quattro decessi. All'ospedale di Udine è morta la 70enne Pordenonese Anna Maria Sciascia, mentre sempre in città addio al 97enne Donato Fontana. A Fiume Veneto non ce l'ha fatta un uomo di 67 anni. Tornando a Pordenone, addio anche a un uomo di 81 anni.

SISTEMA SANITARIO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati tre casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale due. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un medico e nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale di un infermiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA