IL CASO

UDINE Nella guerra al coronavirus, in Friuli oltre alla carenza di personale c'è il problema degli spazi. E così, in una situazione di emergenza che talvolta richiede soluzioni di emergenza, è capitato che, temporaneamente, alcuni posti, al Gervasutta di Udine, si siano dovuti trovare anche in una palestra interna del reparto adibito a Rsa covid e che, nell'analoga struttura assistenziale allestita all'ospedale di Gemona, dei letti siano stati allestiti in uno spazio che, come spiega il segretario delle Rsu dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Massimo Vidotto, in precedenza era usato come «deposito-magazzino di dispositivi sanitari come carrozzine ed elettrocardiografi».

LA DIREZIONE

Come spiega il direttore medico di presidio Luca Lattuada, all'istituto di riabilitazione udinese il problema è in via di risoluzione. «Lo stiamo già risolvendo. È stata una cosa di emergenza. Al Gervasutta nel nuovo padiglione dove sono stati allestiti i posti di Rsa covid la palestra interna al reparto era già tenuta pronta in caso di emergenza. Non c'è stato niente di improvvisato. Era già un'ipotesi prevista nell'eventualità di situazioni critiche improvvise, visto che i pazienti arrivano ad ondate. La palestra quindi era già stata sgomberata da parte degli attrezzi ed era stata sistemata. È uno stanzone che era un soggiorno: dà sul verde ed è grande come due stanze di degenza». All'interno dello spazio prima adibito agli esercizi di riabilitazione, quindi, «sono stati allestiti quattro letti con l'ossigeno e i campanelli di emergenza a disposizione dei pazienti della Rsa covid. Per 2-3 giorni sono stati portati in quel locale quattro pazienti: oggi (ieri ndr) si è già iniziato a riassorbire. Stamattina (ieri ndr) sono passato dalla residenza covid al Gervasutta e ho saputo che avrebbero avuto due dimissioni, quindi dei quattro pazienti ospitati nella ex palestra due si sposteranno nella Rsa e domani (oggi ndr) chiuderemo la situazione anche per gli altri». Secondo il segretario delle Rsu dell'AsuFc, Vidotto, quelli della palestra del Gervasutta «diciamo che sono spazi interni al reparto. Certo è che non sono pensati per quell'utilizzo e soprattutto il carico per il personale diventa sovrumano perché sono realtà che ovunque avevano già meno personale disponibile del necessario e lavorando con le tute costantemente i dipendenti sono sempre più stanchi e sfiduciati. La situazione è drammatica». Anche a Gemona, prosegue il sindacalista, «nei giorni scorsi nella Rsa covid hanno ospitato 3 pazienti in uno spazio prima adibito a deposito-magazzino di reparto di dispositivi sanitari». Una soluzione emergenziale temporanea. A Gemona, «a quanto ne so - prosegue Lattuada - è capitata una cosa simile a quella del Gervasutta. Uno spazio è stato riadattato per accogliere dei pazienti, ma anche lì credo che il problema sia rientrato. Appena c'è disponibilità, i pazienti vengono spostati». Il nodo, a Udine come a Gemona, è che «per tenere i pazienti covid dobbiamo avere percorsi ben definiti e bisogna isolare l'area. È quello il problema. Gemona avrebbe altri spazi a disposizione, ma non si può sconfinare: bisogna restare dentro il perimetro indicato». Ma i problemi delle aree covid non riguardano solo gli spazi per i pazienti contagiati. Per esempio, a Tolmezzo, a quanto risulta a Vidotto, ne giorni scorsi avrebbero dovuto sistemare temporaneamente «in un unico piano più specialità assieme per assistere i pazienti (ginecologia, ortopedia, chirurgia e alcuni posti di medicina) tutti in un unico reparto». Anche lì l'emergenza sarebbe rientrata. Ma, in quel caso, dice Lattuada, «a Tolmezzo si tratta di un problema di carenza di personale: di posti letto vuoti, ne abbiamo». E allora tocca fare di necessità virtù, per garantire l'assistenza a tutti.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

