Tamponi rapidi, accordo con le farmacie del territorio. Facendo seguito al protocollo d'intesa della Regione, per l'esecuzione dei test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza del Covid-19, l'Ulss4 ha avviato la collaborazione con queste attività: Baldissin a Stretti di Eraclea, Borin a Caorle, Comunale a Cavallino-Treporti, Cossettini a Jesolo lido, Dal Moro a Fossalta di Portogruaro, Fabroni a Portogruaro, Fratto a Portogruaro, Moretto a San Stino di Livenza, Pancino a Cinto Caomaggiore e Pilla a Musile di Piave. Per effettuare il tampone rapido viene spiegato in una nota della direzione generale dell'Azienda sanitaria è necessario prenotare l'appuntamento nella farmacia aderente al protocollo e presentarsi all'appuntamento con fotocopia del documento di identità. Il protocollo prevede anche le situazioni in cui l'appuntamento già fissato deve essere cancellato per garantire la sicurezza al personale delle farmacie ed alla clientela eventualmente presente: in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 o febbre superiore ai 37,5 gradi centigradi; qualora la persona sia stata in contatto stretto (ad esempio convivente, collega che condivide lo stesso ufficio, altro) con un soggetto risultato positivo al Covid-19 dalle 47 ore precedenti all'esecuzione del test; essere convivente di un soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento o quarantena; essere in stato di isolamento o quarantena

VACCINATO IL CUOCO

Sul fronte vaccini, svolta nella vicenda del giovane cuoco della casa di riposo Monumento ai caduti di San Donà di Piave, rimasto deluso e amareggiato per essere stato escluso dalla vaccinazione. Subito dopo l'articolo del Gazzettino, Riccardo De Bortoli, questo il suo nome, è stato contattato perché era stato deciso di inserire nell'elenco anche tutte le persone che lavorano in cucina, quindi anche lui. Nessun privilegio, naturalmente, ma solo la consapevolezza che anche chi lavora in questo settore, sempre all'interno di una Rsa, deve essere considerato una persona a rischio, esattamente come tutti gli altri operatori. «Quando me l'hanno detto quasi non ci credevo: ero al settimo cielo - le prime parole di De Bortoli, che ha chiesto ai contatti social di condividere la sua foto nell'atto di vaccinarsi - Ringrazio la nostra azienda sanitaria per i vaccini fatti a tutti».

Intanto prosegue a ritmo serrato la vaccinazione in tutto il territorio (il primo ciclo alle case di riposo sarà ultimato entro questa settimana) al punto che il direttore generale, Carlo Bramezza, ha chiesto alla Regione l'invio di altre partite per arrivare ad una media di 4mila vaccini al giorno. Direttore che non si è ancora vaccinato: non rientra, infatti, nelle categorie cosiddette a rischio e dovrà attendere il turno. Da parte di Bramezza (che si è solo vaccinato contro l'influenza, come fa ogni anno) l'invito a rispettare le misure di sicurezza.

Proprio da ieri è partita la nuova campagna di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai giovani, sull'uso della mascherina chiamata Conta su di me che ha avuto, come primi testimonial, il campione di basket della Reyer Venezia, Stefano Tonut, e Miss Italia Veneto 2020, Francesca Toffanin. «Chiediamo ai giovani di essere i nostri compagni in questa lotta alla diffusione del virus», è l'appello lanciato da Bramezza.

Fabrizio Cibin

