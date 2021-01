CAMERA DI COMMERCIO

BELLUNO Le misure sulla ristrutturazione energetica e sull'ecobonus stanno partendo a rilento, viste le difficoltà di tipo tecnico. La Camera di Commercio in un tavolo tecnico ha fatto il punto e raccolto le richieste. «Il nuovo anno inizia con la rinnovata necessità di chiarire i benefici del Superbonus informa il presidente, Mario Pozza -. Ci stiamo avviando verso la primavera, a breve si intensificheranno i cantieri edili, ma le criticità sulle procedure, se non risolte potranno pesare sulla decisione di chi vuole mettere in campo progettualità di ristrutturazione degli edifici. Una criticità che può essere risolta solo snellendo l'iter burocratico e le insidie sulle responsabilità». «La Camera di Commercio continua a dare la propria disponibilità nel ruolo di regìa tra le istituzioni e gli esperti istituzionali come Enea, così prosegue Pozza -, abbiamo voluto iniziare il nuovo anno con un primo tavolo tecnico congiunto delle due provincie di Treviso e Belluno, volto a rispondere ai dubbi sul Superbonus. Sono lieto della numerosa partecipazione delle 23 sigle tra ordini, enti e associazioni di categoria. Mi auguro che il Governo faccia avanzare con sollecitudine le richieste che pervengono».

