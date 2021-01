IL PROCESSO

TREVISO «Lui mi ha violentata, lo ha fatto per mesi». Non l'ha mai chiamato papà, per tutta la durata della deposizione è stato semplicemente lui, quello che, ha detto rispondendo ad una domanda precisa, «avrebbe dovuto essere mio padre». Ieri mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, si è svolto l'incidente probatorio nel quale è stata sentita la 14enne che accusa il padre, un cittadino albanese di 46 anni, di averla violentata esattamente per un anno, con l'ultimo episodio accaduto lo scorso agosto, qualche settimane prima la denuncia presentata dalla madre.

La terribile storia è emersa la scorsa estate. Il contesto è quello di una famiglia in cui maltrattamenti nei confronti della mamma si perpetuano oramai da anni. Ed è proprio quando la donna, esausta, decide di confidarsi con la figlia che esce la drammatica verità. «Voglio morire, sì...mi uccido» avrebbe detto disperata. La ragazza le dà una risposta sorprendente: «Non vorrei mica lasciarmi sola con quell'orco»?

La donna indaga e svela i terrificanti segreti del marito: di sabato, quando l'uomo è a casa da solo con i figli, scatterebbero le violenze. La madre, che non ha mai denunciato il marito per i maltrattamenti subiti, decide quindi di presentare querela. «Io e mia mamma - dice la ragazza nel racconto spesso interrotto da un irrefrenabile pianto - è come se fossimo una sua proprietà. Non ci è permesso vedere nessuno. A me in particolare vieta di avere amici, se incontro qualcuno mi da della poco di buono». Le violenze sarebbe iniziate molto prima degli stupri. «Ha cominciato con il toccarmi - spiega la giovanissima - io lavavo i piatti e lui frugava sotto i vestiti. Poi all'incirca un anno fa ha iniziato a violentarmi. E io non ho detto nulla, fino ad adesso, perché mi minacciava. Poi mia madre e le sue parole mi hanno spaventato e ho raccontato tutto». «Parliamo - dice l'avvocato Stefania Bertoldi, che difende la parte offesa - di un contesto molto particolare in cui la donna non sembra avere diritti ed è soggiogata ai voleri dell'uomo, che la tratta come si fa con le cose. La ragazza ha sofferto tantissimo». I legali dell'uomo hanno tentato la carta della denuncia presentata dalla ragazza perché il padre non la faceva uscire di casa. Ma la 14enne tiene la barra: «No, non è vero, mi ha violentato e basta».

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA