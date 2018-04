Stagione al via: campeggi aperti con tanti turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVALLINO-TREPORTIPiù di venti campeggi aperti, prenotazioni da ospiti tedeschi, austriaci ma anche dal mercato italiano con particolare riferimento a tutta l'area del Triveneto. Stagione al via a Cavallino-Treporti, che per il ponte del Primo maggio ha ufficialmente inaugurato l'estate 2018. Buone, grazie anche al bel tempo degli ultimi giorni, le prenotazioni registrate per questo fine settimana mentre ieri è proseguita anche l'attività promozionale della località. Il Comune è stato infatti ospite della Messebozen, la Fiera del tempo...