L'EPISODIO

VENEZIA Pasquale Aita ancora una volta protagonista. Il senzatetto di nazionalità tedesca che vive a piazzale Roma, attendato di fronte all'ingresso della Cittadella della giustizia, se l'è presa, ieri mattina, con il presidente della sezione lavoro della Corte d'appello, Luigi Perina, che ha già sporto querela contro di lui.

Tutto è accaduto poco prima delle 11, nel piazzale antistante il palazzo di Giustizia. Entrando, in compagnia di alcuni colleghi, il dottor Perina ha ripreso Aita, chiedendogli di smetterla di urlare in direzione di una persona diretta in Tribunale e per tutta risposta è stato pesantemente offeso. Il presidente della Corte è tornato sui suoi passi ed è stato colpito primo da sputi e poi da un pugno al volto, fortunatamente senza conseguenze. Il giudice si è quindi recato a sporgere querela, raccontando quanto accaduto e lamentando che da mesi è tollerata la presenza di quella persona di fronte al luogo nel quale si amministra la giustizia, nonostante sia oggetto di un foglio di via. Il senzatetto si è presentato più tardi dalla polizia locale sostenendo, a sua volta, di essere stato vittima di un'aggressione.

I PRECEDENTI

Negli ultimi due anni Pasquale Aita è stato protagonista di numerosi episodi. Tutte le sere, di fronte all'ingresso della Cittadella, monta una tenda all'interno la quale trascorre la notte, mentre durante il giorno staziona spesso di fronte all'ingresso del Tribunale. Nel 2018, in piazzale Roma, se la prese con un consigliere comunale contro il quale rovesciò dell'acqua. Nel corso dello stesso anno fu arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo essersi disteso sui binari del tram per protesta che contro chi gli aveva sgomberato il giaciglio, obbligando i carabinieri a portarlo via con la forza. Al successivo processo fu però fu assolto.

Lo scorso novembre fu denunciato per porto abusivo di arma in quanto nello zainetto aveva un'ascia di 40 centimetri, oltre che per la violazione del foglio di via firmato dal questore, in base al quale non potrebbe restare a Venezia.

In città gli umori sono contrastanti nei suoi confronti: c'è chi gli ha fatto scherzi, rubando i suoi pochi bene, lasciati accatastati davanti al Tribunale, chi chiede che venga fatto rispettare il foglio di via, ma anche chi lo difende e lo aiuta.

