Spruzzano spray al peperoncino nel bus degli studenti: 6 ragazzini in ospedale

Spray al peperoncino spruzzato sul bus degli studenti: sei ragazzini, tutti minorenni, finiscono in ospedale per problemi respiratori dopo aver inalato la sostanza. I ragazzi sono stati trattenuti in osservazione.



Lo spray al peperoncino è stato spruzzato stamani su un autobus di linea che stava portando gli studenti a scuola a Cividale del Friuli (Udine). L'episodio si è verificato intorno alle 8.30, all'altezza di Moimacco.



Secondo una ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, lo spray sarebbe stato spruzzato accidentalmente, per errore, da una bomboletta in possesso di uno dei ragazzi che si trovavano sull'autobus. Ulteriori accertamenti e indagini sono tuttavia in corso.



Gli adolescenti hanno subito iniziato a manifestare i primi sintomi di malessere e sono stati quindi allertati i sanitari dalla centrale operativa Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) con l'invio sul posto di due mezzi di soccorso avanzato.