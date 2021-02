IL CASO

SPINEA Una preoccupante fumata nera spuntava tra le case, in direzione di via Matteotti. A provocarla, come si è scoperto poco dopo, un guasto al forno crematorio di Spinea. Una situazione inedita per un problema che, come spiegano da Veritas, non si era mai verificato prima e che richiederà un intervento straordinario. È probabile che il guasto sia una conseguenza del superlavoro di questi mesi. Purtroppo in corrispondenza al covid, e all'aumento dei decessi, negli ultimi mesi erano aumentate notevolmente le richieste di cremazione. Subito l'assessore alla sicurezza di Spinea, Guerrino Marini, è andato a controllare e nel giro di un paio d'ore, constatato che la situazione non era grave ma comunque delicata, sono comparsi un avviso alla cittadinanza e una nota di chiarimento e rassicurazione del Comune: Intorno alle 10 stamattina si è rotto un filtro di un forno del crematorio del cimitero di via Matteotti. Sul posto sono presenti gli operatori Veritas e l'assessore Marini. David Cannelli, dirigente di Veritas, scusandosi con gli spinetensi per l'inconveniente, ha spiegato che si tratta di una situazione poco frequente: È un guasto molto raro. Abbiamo chiuso immediatamente il forno.

Il fumo nero, che come è stato chiarito non è pericoloso, ha continuato a uscire per circa 20 minuti. Fino a quando non si è deciso di spegnere il forno in attesa della riparazione. Si è bruciata una manica dei filtri e il forno è stato bloccato - hanno aggiunto poi in giornata dall'azienda -. Sono saltate 7 cremazioni ma per fortuna il secondo forno è funzionante. Domani (oggi, ndr) arriverà la ditta che abbiamo incaricato alla riparazione e contiamo di riprendere l'attività prima possibile. Una giornata, se si riuscirà a risolvere subito il problema, di sosta per uno dei due forni di Spinea dopo mesi di sovraccarico di lavoro.

Negli anni le richieste di cremazione, soprattutto per il forno di Spinea che riceve salme anche da Treviso e da fuori regione, sono aumentate. Nel 2020 poi il Covid ha fatto incrementare ulteriormente le richieste. Giornata simbolo quella del 30 marzo in cui, in occasione del picco della prima ondata, erano giunte in via Matteotti a Spinea, accolte da una città listata a lutto, anche le prime 15 salme dall'ospedale di Bergamo che non riuscivano più a trovare posto negli impianti lombardi. Da allora la mole di lavoro è rimasta importante, con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti.

Secondo i dati diffusi da Veritas, nel 2020 a Spinea, in cui c'è un impianto nuovo, con due linee e due forni, l'incremento dall'inizio della pandemia è evidente: dalle 3.709 salme trattate nel 2019, si è passati alle 4.020 del 2020. Un salto importante che ha costretto a trattare una ventina di salme al giorno (dieci per linea). In tutto, tra i due impianti, si arriva a un totale di 6.110 salme cremate nell'arco dell'anno, 511 in più rispetto al 2019. Quasi tutte in arrivo dagli ospedali covid. Fortunatamente, spiegano da Veritas, dopo mesi di superlavoro che probabilmente hanno contribuito a generare il guasto, in questi ultimi giorni le richieste sono in lieve calo. Da un paio di settimane non siamo più in emergenza, è calato il numero di morti e le richieste di cremazione.

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA