PORDENONE Dopo gli arresti dello scorso luglio nell'ambito dell'operazione Piazza Grande e stralciate le posizioni di tre tunisini che per competenza territoriale saranno valutate dalla Procura di Venezia, il pm Andrea Del Missier aveva chiesto il giudizio immediato per gli altri indagati coinvolti in un giro di eroina tutto pordenonese. Per i cordenonesi Luana Sacilotto e Giovanni Boer, entrambi 50enni, l'avvocato Esmeralda Di Risio ha chiesto un rito alternativo. Per l'imputato ha concordato un patteggiamento allargato che, disapplicata la recidiva, ha fissato la pena in 3 anni 8 mesi e 14mila euro di multa. Per Boer, riconosciuta la fattispecie lieve del reato ed esclusa la recidida, la pena è stata di 1 anno 8 mesi e 1.200 euro. Affronteranno il processo i coimputati Giorgio Dalla, 41 anni, di Pordenone, difeso dall'avvocato Teresa Fini e la 36enne pordenonese Samantha Geretto (avvocato Quinto Ioncoli).

Il traffico di eroina si sviluppava tra Pordenone e a Mestre. L'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza di Pordenone aveva fatto venire alla galla decine e decine di episodi di microspaccio tra l'agosto 2019 e l'aprile scorso. Una rete che non si è fermata nemmeno durante il lockdown e che come luogo di spaccio aveva scelto persino la chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata di Lourdes, a Mestre. Tutto era partito dall'arresto di un ragazzo che vendeva eroina, anche a minorenni, nel suo monolocale a Pordenone. Da qui le indagini e la scoperta di una rete più importante. I quattro pordenonesi andavano a rifornirsi a Mestre quasi ogni giorno e si rivolgevano a pusher tunisini sempre pronti a vendere la quantità di droga richiesta, anche con un preavviso minimo.

