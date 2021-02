Dopo l'esito negativo dei tamponi effettuati il 15 febbraio ai ragazzi della 3^B della scuola media di Santa Maria Maddalena, la classe entra in sorveglianza stretta con frequenza scolastica. La positività di un alunno aveva infatti comportato che tutti i compagni venissero sottoposti a tampone antigenico e, a fronte di zero positività riscontrate il 15 febbraio, i ragazzi possono ricominciare a frequentare le lezioni in presenza, senza però potere riprendere la vita sociale fino al prossimo tampone, fissato per venerdì. Stessa sorte era stata riservata ai ragazzi della 1^C, che quindi possono frequentare la scuola, ma non riprendere la vita sociale. «L'azienda sanitaria ha disposto la sorveglianza stretta: significa che i ragazzi delle due classi coinvolte potranno uscire da casa e avere contatti con l'esterno solo per la frequenza scolastica in presenza, in attesa del tampone in programma venerdì 19 febbraio», si legge in una nota del Comune. Durante le lezioni vengono osservate particolari misure organizzative e igieniche: il dirigente scolastico Salvatore Madaghiele ha diffuso una circolare alle famiglie che comprende anche le raccomandazioni per i contatti scolastici posti in sorveglianza stretta. Era invece già terminata la quarantena per la classe 4^B di via King a seguito dell'accertamento di una falsa positività.

J.Cav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA