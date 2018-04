Sos dell'associazione Comuni «Togliere il blocco del turn-over»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMENTOCISON DI VALMARINO «L'unione o l'esternalizzazione dei servizi sono strumenti per far fronte all'emergenza della carenza di organico nei Comuni, ma bisogna andare alla radice del problema se vogliamo risolverlo». Mariarosa Barazza, presidente dell'associazione Comuni della Marca Trevigiana e vicesindaco di Cappella Maggiore, da anni sta affrontando la questione. Quotidianamente i sindaci la contattano per evidenziare il problema: personale che va in pensione o che si licenzia e dall'altro il blocco alle assunzioni. «Le criticità...