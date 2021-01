L'INTERVISTA

TREVISO «Tutto l'anti-vaccinismo è basato sull'irrazionalità. C'è chi avanza dei dubbi in buona fede. Ma purtroppo ci sono anche e soprattutto delle frange ideologizzate con le quali è praticamente impossibile riuscire a discutere. È come confrontarsi sul calcio con un tifoso che non ha un atteggiamento razionale. Una partita persa». A parlare è Salvo Di Grazia, medico specialista in Ginecologia in servizio negli ospedali dell'ex Usl di Conegliano e Vittorio Veneto, uno dei punti di riferimento a livello nazionale contro le bufale nel campo della salute, in primis attraverso il suo blog Medbunker, oltre che uno degli autori della rubrica della Federazione nazionale degli Ordini dei medici ideata proprio per smascherare le notizie infondate nell'ambito della medicina. Il riferimento è all'ondata di commenti no-vax apparsa sulla pagina Facebook del sindaco Mario Conte sotto al post che rilanciava l'invito del vescovo Michele Tomasi a vaccinarsi contro il coronavirus.

Dottor Di Grazia, da dove nascono queste prese di posizione contro i vaccini?

«C'è una sorta di ribellione rispetto ai consigli dei medici e delle autorità in generale. Uno dei punti di partenza è la cattiva informazione che affolla internet. All'inizio la gravità dell'epidemia da coronavirus sembrava aver sopito questa ribellione. Ora invece è ripartita, anche più forte di prima. E le cose purtroppo sono rese ancora più complicate dalle affermazioni di medici e di politici a dir poco disinformati».

Il bersaglio preferito sono proprio i vaccini.

«Esatto. Una delle basi dell'igiene pubblica. È come scagliarsi contro gli antibiotici. Una follia assoluta».

È un nodo che si può provare a risolvere?

«La tattica migliore è continuare a informare in modo corretto. Spiegare le cose che magari per i medici possono essere scontate ma che per altri non lo sono. Così è possibile avviare un confronto con chi è in buona fede e cerca pareri e consigli. Con le persone ideologizzate, invece, non c'è molto da fare».

Nei mesi scorsi era apparso sul web anche un video girato all'esterno dell'ospedale di Treviso che puntava a negare l'emergenza coronavirus. Il filone è sempre lo stesso?

«Proprio così. I negazionisti provano a giustificarsi e a darsi ragione, dando allo stesso tempo una base di appoggio a chi è sulla stessa linea».

Lei si è vaccinato contro il coronavirus durante la campagna per il personale degli ospedali?

«Assolutamente sì. Dopo gli annunci della Pfizer, sono stati pubblicati importanti studi sull'efficacia del vaccino. Mi sono vaccinato per me stesso ma anche e soprattutto per contribuire a una protezione sociale». C'è stato qualche effetto collaterale dopo l'iniezione?

«Nessuno. Giusto un po' di dolore al braccio durato mezza giornata, come può capitare con tutti i vaccini».

E cosa pensa dei medici che scelgono di non vaccinarsi? «Leggendo i dati relativi a questo vaccino, molti dovrebbero iniziare a riflettere su ciò che dicono. I no-vax non hanno mai avanzato un'osservazione ragionevole. Ciò che più preoccupa è l'effetto che possono avere sulla popolazione».

Se potesse, renderebbe obbligatorio il vaccino anti-Covid? «Preferisco la via dell'adesione spontanea. Ma rifletterei sull'obbligo per chi lavora in ospedale, visto che c'è anche un dovere deontologico-professionale: è una questione di salute pubblica».

