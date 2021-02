Sono due i sentimenti che Naika Testor, d'inverno barista in un locale al passo Campolongo, d'estate in servizio al Lezuo, il ristoro albergo di famiglia al passo Pordoi, coltiva dentro di sé. Da una parte una forte stanchezza psicologica dovuta ai continui rinvii: «Con l'ultimo annuncio arrivato la sera prima della riapertura delle piste ci stanno martoriando: è difficile resistere». Ma la 39enne di Livinallongo del Col di Lana ha anche una speranza che si fa certezza: «Il 5 marzo? Io spero sia davvero così, cioè che sia possibile riaprire gli impianti, anche se penso che ci potranno essere altri rinvii. Però di una cosa sono sicura: appena ci danno il via libera, la montagna riparte, perché la gente ha bisogno di liberarsi. Magari non riprenderemo a pieno regime, ma la montagna sarà di nuovo meta turistica di molti perché le persone hanno bisogno di aria buona e di tranquillità e si ripartirà bene. Come già accaduto lo scorso anno, l'estate andrà bene». Poi però bisogna fare i conti con il presente: «Non lavoro dal mese di settembre, dopo che è terminata la stagione al passo Pordoi. Le spese? Per ora tiro avanti con i 600 euro della disoccupazione me li faccio bastare». Con l'assegno di disoccupazione, che prima era di 800 e poi è calato fino a 600 e lo farà ancora, Naika, oltre a tutte le spese, deve pensare anche ad un figlio, a suo carico. «Qualcuno ha trovato lavoro ad Agordo, in Luxottica - racconta ma non me lo posso permettere perché mio figlio va a scuola in Val Badia e ogni due settimane tocca a me il turno di accompagnare lui ed altri ragazzi del posto a scuola». Anche per Naika è stato ed è difficile sopportare i continui rinvii: «Avevamo nutrito la speranza di poter lavorare. Siamo in disoccupazione da marzo , stiamo finendo quel po' che ci dà lo Stato; ho avuto un bonus dopo marzo 2020, ma poi basta. Chiediamo solo di lavorare». GS

