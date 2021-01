Siti di pregio: Zannier, impegno operai Regione in manutenzione verde

Trieste, 5 gen - Con l'arrivo del nuovo anno e dopo leabbondanti nevicate in montagna avrà inizio a giorni la nuovastagione di attività degli operai della Regione - Serviziogestione territorio montano bonifica e irrigazione - Direzionecentrale risorse agroalimentari forestali e ittiche - che dalprossimo 11 gennaio saranno operativi in diversi siti diinteresse storico e di pregio ambientale e paesaggistico delFriuli Venezia Giulia.

Ne dà informazione l'assessore regionale alle Risorseagroalimentari, forestali e ittiche e alla Montagna StefanoZannier.

Sulla base delle specifiche convenzioni stipulate tra gli entiproprietari e il dirigente del competente Servizio e dei progettipredisposti dagli enti proprietari, preventivamente approvati daiComuni e dalla Soprintendenza, potranno prendere subito avvio leattività di manutenzione delle alberature per la sicurezza deivisitatori e delle stesse strutture architettoniche di interessestorico in relazione ai possibili danni da sviluppo incontrollatodi piante arboree e arbustive.

Per la sistemazione di parchi, giardini e aree verdi siutilizzeranno le consuete tecniche silvo-colturali,all'occorrenza quelle dell'ingegneria naturalistica, e, graziealle competenze botaniche degli operatori, si procederà alriconoscimento e all'eliminazione mirata di piante infestanti,malate o deperienti.

Otto le squadre che inizieranno ad operare da lunedì percomplessivi 40 uomini chiamati per preparare in vista della bellastagione cinque tra i siti di maggior richiamo turistico dellanostra Regione: il Parco del Castello di Miramare a Trieste, ilParco di Villa Coronini Cronberg a Gorizia, le Mura del Castellodi Gradisca d'Isonzo, i Bastioni e le mura della città fortezzadi Palmanova e il Colle e la Fortezza di Osoppo.

L'impegno e la capacità delle maestranze della Regione riguardanoanche altri siti già avviati come il parco di Villa Moretti diproprietà del Comune di Tarcento e altri siti che saranno a breveinteressati dagli interventi come il Parco di Villa Varda aBrugnera, la ex Caserma Pasubio ora di proprietà del Comune diCervignano del Friuli, il centro visite del Lago di Cornino diproprietà del Comune di Forgaria nel Friuli.

"Si lavora dunque senza sosta dai monti al mare per conservare almeglio questi e altri luoghi - così Zannier -, confidando che siadi buon auspicio per la prossima bella stagione, pensando allevisite dei corregionali e dei molti turisti di fuori regione cheamano frequentarli".

La possibilità d'impiego delle squadre regionali, i cui compitid'istituto riguardano ordinariamente la realizzazione econservazione delle opere di sistemazione idrogeologica delterritorio montano, è prevista espressamente dalla LR 9/2007all'art. 87, previa informativa alla Giunta regionale, perinterventi da realizzare su beni di proprietà pubblica o difondazioni con finalità pubbliche, dichiarati di rilevanteinteresse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico.ARC/Com/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA