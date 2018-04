Si è spento Lele l'amico di tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOTREVISO Volto storico di San Libera e di quella piazza dei Signori che, negli anni Ottanta, ha frequentato diventandone una delle figure più note e amato. Si è spento venerdì notte Gabriele Vernier, 61 anni, Lele per tutti. Da trent'anni era sotto dialisi ma non mai perso il suo carisma, la sua simpatia, la voglia di vivere e di stare con gli amici. L'ultimo periodo è stato complicato: un mese e mezzo passato in ospedale. Ma questo non ha fiaccato il suo animo. Due settimane fa, nella sua stanza al C a' Foncello, si è fatto...