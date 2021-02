AGENZIA DELLE ENTRATE

ROMA Servizi più accessibili per i cittadini. Dal primo marzo per accedere alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate si userà una delle tre chiavi di accesso ai servizi della Pa previste dal decreto semplificazioni e cioè: Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Lo comunica l'Agenzia delle entrate avvertendo che da quella data «non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, cioè quelle proprie dell'Agenzia, e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse. Sarà quindi necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione, Spid, Cie o Cns, riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate».

Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Quindi per il cittadino che già utilizza Spid, Cie o Cns per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite dall'Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta, di uno delle tre chiavi di accesso. I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall'Agenzia anche dopo il primo marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

