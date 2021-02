segue dalla prima pagina

(...) e riguarda le ragioni che hanno portato all'incarico di Draghi, il modo con cui quest'ultimo sì è rapportato con i partiti che lo sostengono e la natura stessa dell'esecutivo. Che non è un classico governo di coalizione, tanto meno una grossa coalizione sul modello germanico o qualcosa di simile alla unità nazionale sperimentata in Italia nell'immediato dopoguerra e negli anni del terrorismo, come talvolta si è detto. I partiti, grandi e piccoli, non si sono messi volontariamente d'accordo tra loro, sono stati costretti ad accordarsi dal pressing del Quirinale e hanno dovuto trattare singolarmente col nuovo Presidente del Consiglio. Stiamo parlando, nel caso di Draghi, d'un esecutivo d'emergenza nato per gestire quest'ultima nelle sue diverse (e per molti versi drammatiche) manifestazioni. È in questo senso che esso non risponde, come peraltro indicato dal Capo dello Stato, ad alcuna formula politica sinora conosciuta. Ai partiti è stato eccezionalmente richiesto, per ragioni d'interesse nazionale e in deroga all'ordinaria competizione democratica, di accettare una sorta di coabitazione coatta. Pur nel rispetto scrupoloso del dettato costituzionale, questo governo rappresenta infatti una forzatura oggettiva rispetto alla normale dialettica politica. L'esito del blocco tra partiti che s'era creato dopo le dimissioni di Conte, falliti nel giro di tre anni i due governi di diverso colore politico guidati da quest'ultimo, normalmente sarebbero state le elezioni. La grave contingenza sanitaria ed economica imposta dalla pandemia, nonché alcune inderogabili scadenze internazionali, hanno imposto una soluzione diversa. Questo spiega anche la particolare composizione interna del governo, che al suo interno sembra contenerne tre: quello di Draghi (che ha tenuto per sé e i suoi ministri più fidati le competenze in materia economica e il grosso della gestione dei fondi europei in arrivo), quello del Presidente Mattarella (che per lenire il trauma ha chiesto continuità col precedente esecutivo in dicasteri delicati quali interni, esteri, sanità e difesa) e quello dei partiti (che hanno giustamente ottenuto un riconoscimento politico a misura del loro peso in Parlamento e nel Paese). Ciò significa che le fibrillazioni di queste ore saranno in realtà una costante nella vita del governo Draghi e verranno, a corrente alternata, da tutte le forze che hanno scelto di sostenerlo. Tutti, entrando in questo a dir poco inedito governo, hanno dovuto cedere pezzi di sovranità politica e qualcosa della loro stessa identità. Magari lo hanno fatto, cinicamente, per non restare fuori dalla discussione su come andranno utilizzate le ingenti risorse finanziarie provenienti dall'Europa. Ma pur illudendoci, per un momento, che lo abbiano fatto per senso di responsabilità nei confronti dell'Italia e degli italiani, resta che l'appoggio ad una personalità come Draghi non è stata una decisione facile per nessun partito, ognuno dei quali rischia di pagare un prezzo per questa scelta. I contrasti che certamente si manifesteranno periodicamente di qui in avanti saranno dunque un po' un gioco inevitabile delle parti, un po' una valvola di sfogo necessaria. Ogni partito deve pur sempre parlare al proprio elettorato e cercare di distinguersi, specie da quelli più lontani da sé per ispirazione ideale e cultura politica. In una situazione eccezionale come quella che ha portato alla nascita del governo Draghi, dai partiti e dai loro esponenti si può pretendere sobrietà nella comunicazione, lealtà agli impegni pubblicamente (e liberamente) assunti e pragmatismo nelle scelte operative che dovranno essere fatte, ma non si può chiedere loro né l'unanimismo acritico né l'annullamento di tutte le differenze né il silenzio. L'importante è ovviamente capire sino a che punto ci si potrà spingere nel dissenso e nella critica, sino a che punto cioè si potrà fare opposizione stando in maggioranza senza sabotare l'azione del governo o mandare tutto all'aria, vanificando così gli obiettivi di rinascita che sono stati accettati e sottoscritti. Ma ancora più importante è capire che se l'arrivo (a suo modo provvidenziale) di Draghi è stato causato dal fallimento della politica incarnata dai partiti, esso non può tuttavia essere considerato come la conferma che la prima è inutile e che i secondi meritano di scomparire. L'eccezione di Draghi capo di un governo d'emergenza, oltre che ad affrontare e risolvere i problemi più urgenti degli italiani e a realizzare alcune fondamentali riforme, dovrà infatti servire ai partiti per rigenerarsi nell'organizzazione nei programmi e nella cultura politica, alla democrazia italiana per ritrovare la sua fisiologica conflittualità e all'intero sistema politico-istituzionale per riprendere la sua funzionalità. Altrimenti anche quest'ennesima supplenza politica, l'ultima accettabile, l'ultima possibile vista la personalità per molti versi unica di Draghi, finirà per rivelarsi inutile e dannosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA