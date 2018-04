«Scrivi in inglese o niente rimborso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Se fosse un film potrebbe iniziare così: vuoi andare a Creta, voli con Ryanair e non sai l'inglese? Il rimborso è decurtato. Perchè, sui voli low cost, l'ignoranza linguistica pare non sia ammessa. Un altro incipit d'effetto suonerebbe invece: sogno vacanza su spiaggia greca a rosolarmi al sole e invece resto appiedato e mi danno pure un risarcimento parziale, in quanto non anglofono. Mettetela come volete, la fregatura è doppia. Un vero tiro mancino quello giocato dalla compagnia irlandese a due coppie di trevigiani....