SCREENING DI MASSA

ROVIGO Sgravare il peso su ospedali e poliambulatori, per dare un segnale in più nella lotta comune al Coronavirus. Dopo il via libera per effettuare i test rapidi, le farmacie del Polesine si attrezzano per accogliere i primi utenti.

APRIPISTA

È tutto pronto alla farmacia San Giuseppe di Lama, frazione di Ceregnano. Da oggi via libera ai tamponi, come spiega la titolare Sandra Bergamin: «Iniziamo dalle 10 alle 12. Abbiamo diverse prenotazioni e vediamo come evolverà la situazione per stabilire se riservare un solo giorno a settimana per i test rapidi o aumentare il servizio. Utilizzeremo una stanza di nostra proprietà, adiacente alla farmacia, ma non comunicante. Abbiamo scelto di cominciare il giovedì per la disponibilità dell'infermiere». Nell'elenco delle undici farmacie che hanno sposato il progetto spicca la Prandini di Castelnovo Bariano, al confine con tre regioni (Veneto, Emilia e Lombardia). «Abbiamo aderito all'iniziativa e inizieremo martedì prossimo sfruttando un porticato nell'area esterna ai locali - afferma la dottoressa Elisa Prandini - Finora ci sono state quattro richieste e altri cittadini si sono presentati per avere informazioni. Il punto Covid di Rovigo è lontano da raggiungere per gli abitanti di Castelnovo Bariano, noi abbiamo spazi esterni adeguati e ci mettiamo volentieri al servizio della comunità. Potremo effettuare un tampone ogni mezz'ora, a partire dalle 15.45. Intanto abbiamo già acquistato cartelli specifici per indicare il pericolo di rischio infettivo e una volta al mese ci sarà lo smaltimento dei rifiuti, per i quali sono stati acquistati contenitori adatti».

ALTO POLESINE

Tra le farmacie che hanno aderito, in Alto Polesine, c'è la Sant'Andrea Veronico di Castelmassa. Per la dottoressa e titolare Caterina Gallerani è una scelta di responsabilità più che di vero guadagno. «È un'opportunità che mettiamo a disposizione dell'intera comunità, soprattutto per gli anziani che faticano a spostarsi fuori Castelmassa, mentre la farmacia è punto raggiungibile e sempre presente nel territorio. A noi spettano gli oneri della collocazione, dell'infermiere e dell'affitto di una sala, che abbiamo individuato qui in via Battisti, vicino alla farmacia: sempre a carico della farmacia rientrano le spese per lo smaltimento dei materiali, usufruiremo del servizio di smaltimento rifiuti. Abbiamo aderito con soddisfazione all'invito di Regione, Ulss e Federfarma per aiutare nell'indagine epidemiologica e proporre ai cittadini, a un costo accessibile, una soluzione in più. L'esito del tampone sarà comunicato in 15 minuti sia al paziente che alla piattaforma digitale della Regione: in caso di positività scatteranno tutte le procedure necessarie, l'avviso al medico di base e in seguito il cittadino sarà contattato dall'azienda sanitaria. Per questi motivi, le persone interessate devono prenotare il tampone rapido su appuntamento, non essere entrate in contatto con positivi al Covid-19 e firmare il consenso relativo alla privacy».

FORMULA DRIVE-IN

Fino a un anno fa, il termine drive-in rimandava immediatamente al cinema americano all'aperto. Tutto è cambiato da quando è scattata l'emergenza sanitaria e, anche in Polesine, il drive-in si è trasformato in una formula pratica e veloce per effettuare i tamponi. Basta abbassare il finestrino dell'auto e in pochi istanti l'infermiere entra in azione: questo succederà anche alla farmacia del dottor Silvano Negrelli di Gaiba. «Finora abbiamo avuto una decina di richieste, arrivate sia dagli abitanti di Gaiba che dai cittadini dei paesi limitrofi - osserva il dottore - è un servizio importante, che svolgiamo solo su appuntamento e alla presenza di un medico o infermiere. Abbiamo valutato tutti i rischi, ora siamo pronti a partire: vedremo se utilizzare il drive-in o scegliere un'apposita area esterna».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA