SCI

CORTINA (BELLUNO) Eccola finalmente la prima medaglia azzurra di Cortina 2021, oltretutto del colore più ambito. Marta Bassino era attesa domani nello slalom gigante, dove in stagione sta dominando, invece la 24enne piemontese ha anticipato i tempi conquistando l'oro in un parallelo nel quale sono accadute molte cose, tutte però positive per l'azzurra. In mattinata, infatti, aveva ottenuto la qualificazione con l'ultimo tempo utile precedendo di un centesimo la friulana Lara Della Mea, poi nelle finali del pomeriggio ha realizzato lo stesso tempo nella somma delle due manche sia in semifinale con la francese Tessa Worley (poi bronzo) sia in finale con Katharina Liensberger. In entrambi i casi è stata la Bassino a festeggiare, anche se poi in un secondo tempo la Fis ha deciso di assegnare la vittoria a pari merito all'italiana e all'austriaca. La grande soddisfazione per il titolo iridato non può far dimenticare che la gara è stata gestita davvero male dalla Federazione internazionale a causa di un regolamento discutibile che favoriva chi scendeva nella seconda run sulla pista rossa, più veloce rispetto alla blu. Parole di fuoco in tal senso quelle di Federica Brignone, eliminata dalla Bassino ai quarti per 12 centesimi, arrabbiatissima per quella che ha definito «una gara ingiusta».

EMOZIONE

Tutt'altro umore, naturalmente, per la nuova campionessa mondiale, bronzo due anni fa nel team event e in lacrime sul palco mentre risuonava l'Inno di Mameli per quella che è la più grande soddisfazione della carriera, in attesa di provarne magari una ancora maggiore domani. «La prima vera emozione l'ho provata vincendo la semifinale, perché sapevo di essere certamente a medaglia - racconta la ragazza di Borgo San Dalmazzo -. È stata una battaglia, bisognava combattere metro dopo metro fino al termine della seconda run, visto che il tracciato blu era più lento. Mi sono tolta un grande peso in vista del gigante, dove so che posso fare bene. Questa è stata la conferma che se vuoi veramente qualcosa, puoi ottenerla. Certo, ogni tanto bisogna avere un po' di fortuna e riconosco che questa volta mi è girata bene, sia per i centesimi sia per il fatto di aver sempre fatto la prima run sulla blu».

Sciatrice tutt'altro che possente, con i suoi 57 chili distribuiti su 167 centimetri, Marta Bassino era salita alla ribalta nel 2014 vincendo i Mondiali Juniores, ovviamente nel gigante, la specialità preferita, anche se poi nel corso degli anni si è rivelata competitiva anche nelle prove veloci, salendo sul podio di Coppa del Mondo sia in superG che in discesa, oltre che in combinata e nel parallelo.

TRANQUILLITÀ

Una ragazza all'apparenza tranquilla e timida, sicuramente molto diversa dalle altre due leader del movimento femminile Goggia e Brignone. «Tendenzialmente sono tranquilla, è vero, forse per questo sono riuscita a gestire abbastanza bene la pressione della stampa e delle persone che chiedevano come mai l'Italia non aveva ancora ottenuto medaglie. Anche se, ribadisco, è decisamente meglio presentarsi al gigante avendo in tasca già qualcosa di molto importante, perché mi toglierà sicuramente un po' di pressione». Poi un ringraziamento alle tante persone che l'hanno vista e fatta crescere: «Innanzitutto la squadra, perché dietro tutto questo c'è tanto lavoro da parte degli allenatori e degli skiman, senza dimenticare le compagne che mi stimolano sempre, il Cs Esercito e tutti coloro che hanno sempre creduto in me, a partire da familiari e amici». Il pensiero poi torna al gigante e in particolare alla temperatura, passata in pochi giorni da -17 a +4, che cambierà le condizioni della neve: «Il nostro è uno sport di adattamento, chi riesce ad adeguarsi meglio fa la differenza. Di certo il ghiaccio trovato nello slalom non mi piaceva».

Bruno Tavosanis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA