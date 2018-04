RovigoBanca, niente alleanze meglio pensare alle sofferenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAROVIGO Il 2019 sarà un anno che cambierà la storia del credito cooperativo: il prossimo primo gennaio, infatti, è la data di partenza prevista per il nuovo gruppo bancario promosso da Cassa Centrale Banca. Sarà tra le prime otto in Italia e diventerà la quarantesima banca in Europa. L'ha annunciato ieri il presidente Lorenzo Liviero all'assemblea ordinaria dei soci di RovigoBanca. La banca di credito cooperativo che ha sede a Rovigo è nata dall'esperienza di 17 Casse rurali e artigiane: ha oltre cinquemila soci ed è attiva in...