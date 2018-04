RovigoBanca, la fusione è alle spalle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAROVIGO Il primo gennaio prossimo sarà una data storica per RovigoBanca. È la data di partenza prevista per il nuovo gruppo bancario cooperativo promosso da Cassa Centrale Banca al quale la Bcc rodigina ha aderito nel 2017: diventerà la quarantesima banca in Europa e tra le prime otto in Italia. Lorenzo Liviero l'ha annunciato ieri agli oltre 620 soci rappresentati nell'assemblea ordinaria 2018. In sala Bisaglia al Censer, il presidente del consiglio di amministrazione di RovigoBanca ha comunicato anche il passaggio intermedio...