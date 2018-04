CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romani ProdiNell'Europa non ancora unita abbiamo costantemente assistito alla nobile gara per diventare l'interlocutore privilegiato, e quindi il figlio prediletto, degli Stati Uniti d'America. Competizione vinta, per molti anni e senza particolari difficoltà, dalla Gran Bretagna grazie all'affinità di storia e di lingua. Dopo l'unificazione tedesca la Germania, con il suo crescente peso economico, ha ottenuto il primo posto: nei primi tempi del suo mandato Obama telefonava ancora al Primo Ministro britannico ma negli ultimi anni di governo...