VENEZIA Non si arresta la protesta sul bando per la concessione dei ristori alle attività economiche colpite da Covid della Regione Veneto: anche Confcommercio si unisce alla contestazione. Il bando ha infatti incluso tra le attività con codice Ateco che si occupano del commercio al dettaglio ambulante, solo alcune sottocategorie, tralasciandone altre aventi comunque le medesime caratteristiche, che così non potranno ricevere contributi economici dalla regione. Nell'ambito del commercio ambulante su aree pubbliche dei centri storici, però, gli ambulanti trattano indifferentemente tutti gli articoli compresi nelle altre sottocategorie. In questi casi non ci sono differenze nella sostanza dell'attività realizzata dai vari soggetti, che rimane di fatto la medesima.

Comprendere solo alcune categorie -afferma Ascom - sarebbe perciò gravemente discriminante rispetto ad altre che si occupano del commercio su aree pubbliche degli stessi prodotti, seppure con codici diversi. La distinzione ammessa dovrebbe essere solo quella relativa alla concessione ad occupare suolo pubblico. In questo caso, infatti, la differenza sarebbe tra i cosiddetti fieristi (coloro che hanno bisogno di una struttura che occupa del suolo pubblico per operare), che si sono visti chiudere per decreto tutte le attività a loro collegate quali fiere, palazzetti o stadi, da altri colleghi che operano su aree pubbliche. Così facendo non si guarderebbe alle minime differenziazioni professionali, ma solo alla struttura fissa, nell'adottare i criteri per la concessione dei ristori. Il presidente di Confcommercio Ascom Venezia, nonché Presidente del sindacato commercio su aree pubbliche del centro storico, Roberto Magliocco, si è dichiarato perciò molto contrariatoe critica «l'ennesima adozione di codici Ateco per la domanda di ristori, anziché adottare come criterio di dato oggettivo il crollo del fatturato delle aziende, che operano in centro storico e che vivono di turismo». La voce di protesta di Ascom si aggiunge così a quella delle piccole aziende artigiane di Venezia, che hanno già lamentato il criterio di concessione di ristori basato su diversi codici Ateco.

Lorenzo Miozzo

