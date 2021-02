«Rispetto al fatturato della stagione invernale 2019-2020, quest'anno avrò fatto lo 0,5%. Intanto, però, nei prossimi giorni mi serviranno 7-8mila euro per far fronte a bollette varie, all'assicurazione e alle spese del gatto delle nevi usato per liberare dalla neve gli spazi esterni dei miei locali e accogliere al meglio gli ospiti. Tutto era pronto per aprire e invece è arrivata la mazzata». A parlare è Luca De Zordo, gestore ad Alleghe dell'hotel Barance, dello chalet Col dei Baldi e della Grande Baita Civetta. «Tre attività - spiega - che a regime impiegano almeno una quarantina di persone. Maestranze che purtroppo rimarranno a casa, quasi tutte senza ammortizzatori sociali. Solo qualcuna resterà assunta per lavorare nei fine settimana alla Grande Baita Civetta, l'unica che aprirò delle tre. Che amarezza lasciare disoccupati cuochi e camerieri che in tanti anni di collaborazione sono diventati degli amici». Ma De Zordo carica l'artiglieria pesante: «Un paese che getta i suoi cittadini in queste condizioni è miserabile. Non mi metto a sindacare sulle questioni sanitarie che non mi competono. Il ministro Speranza può aver fatto il suo dovere, in termini sanitari. Ma per il modo in cui ha gestito la partita dovrebbe dimettersi. Per come si è mosso il Governo pare stia posizionando i binari verso l'orrido. E noi, operatori del turismo, siamo a bordo del treno destinato a cadere nel fosso». «A soffrire non siamo solo noi albergatori e gestori di locali - sottolinea - ma l'intera filiera come ad esempio chi ci vende vini, carne, formaggi. Siamo alla frutta. Tanti operatori sono stanchi e non ce la fanno più: non vorrei che a breve ci bussassero alla porta persone poco raccomandabili a chiederci di vendergli tutto». E intanto venerdì De Zordo dovrà partecipare al rinnovo del corso di primo soccorso, obbligatorio e a pagamento.

