Quegli ultimi respiri per battere la morte e tornare a casa con mamma e papà

LA STORIADi chi era figlio, Alfie? Di mamma Kate e di papà Tom che volevano la sua vita a tutti i costi, anche senza un futuro? O dei medici e dei giudici che hanno deciso per loro? O del mondo che ha sofferto con lui? I giorni del piccolo «gladiatore», come ha scritto il papà, sono finiti ieri. Gli hanno mandato anche i respiri per fargli superare l'ultima crisi, «cento profondo respiri per Alfie», chiedeva su fb zia Sarah, hanno pregato quando la battaglia legale era ormai persa e combattuto con un esercito social, Alfies Army, finché...