Quanto è bella questa medaglia d'oro! È fantastica per Marta Bassino, è preziosa per tutti. Io ne sono contentissimo, anche se è arrivata alla fine di una gara particolare, combattuta, anche contestata. Va rivisto il regolamento del parallelo, perché quello attuale si presta a troppe critiche. Ieri si è discusso a lungo, a proposito dei due tracciati che non erano ugualmente veloci, dei distacchi, della strategia, della fortuna. Personalmente non mi piace vedere che alla partenza della seconda run il cancelletto si apre in tempi diversi, per i due atleti, in base al ritardo accumulato nella prima discesa. Più lo vedo e meno mi garba. Vorrei che potessero partire di nuovo alla pari, come nella prima manche; poi si calcoli il distacco alla fine. Ma sono questioni tecniche, sulle quali ognuno ha la sua idea.

È arrivato l'oro, godiamocelo. Brava Marta e grazie: adesso siamo tutti più sereni, altrimenti era preoccupante, con la tensione che aumentava, ad ogni gara senza medaglia per l'Italia. Ho detto godiamocela, questa medaglia, ma guardiamo avanti. Io inizialmente avevo previsto che l'Italia potesse conquistare cinque medaglie, a Cortina. Dopo l'infortunio a Sofia Goggia sono sceso a tre. Credo ci sia ancora la possibilità, già da oggi, con il team event a squadre: ci riuscimmo due anni da, ad Are, dove venne il bronzo. E poi credo molto nel gigante femminile di domani. Che bello sarebbe vedere sul podio sia Marta Bassino, sia Federica Brignone.

Questo oro è prezioso anche per gli organizzatori, è gratificante, smorza alcune tensioni che stavano crescendo. L'organizzazione è una macchina complessa: c'è la Federazione internazionale, c'è la Fondazione Cortina 2021, ci sono altri attori. Questa medaglia tranquillizza tutti.

