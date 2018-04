Pubblicità: indicazioni per pagare l'imposta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCADENZABELLUNO C'è tempo fino al 31 maggio per pagare l'imposta comunale sulla pubblicità. E in questi giorni il Servizio Tributi del Comune sta inviando al domicilio dei contribuenti interessati la bolletta di liquidazione necessaria. Il pagamento dell'importo complessivo dovuto (salvo pagamenti su conti correnti domiciliati) è stato determinato applicando alle fattispecie imponibili le tariffe 2018 (invariate rispetto al 2017) e arrotondato secondo le disposizioni in vigore. Qualora l'importo dovuto fosse superiore a 1.549,38 euro, il...