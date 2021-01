PUBBLICI ESERCIZI

BELLUNO Sono già una cinquantina, da Feltre fino a Caprile, i titolari di bar che aderiscono all'iniziativa #ioapro1501, partita da Firenze, sulla quale stanno lavorando, a livello provinciale, Maila Malagò del Sunrise Caffè di Busche e Paolo De Carli del bar Duomo di Feltre. «Non possiamo morire di fare - dice la Malagò centrando subito il problema -. Apriremo il 15, 16 e 17 gennaio nel rispetto di tutte le regole anti-Covid e del coprifuoco e, ovviamente, con le necessarie tutele legali. Noi siamo consapevoli che quest'apertura può portarci a delle sanzioni, ma non abbiamo altra scelta. Stiamo preparando una mail da inviare al prefetto e anche al governatore Zaia. Lo abbiamo visto tutti che chiudere i locali non è stata la soluzione al problema sanitario». È la voce della disperazione quella della Malagò che diventa megafono per tante altre che restano nell'ombra nel timore proprio di rimetterci soldi e pure la licenza.

DIALOGO CON GLI INDUSTRIALI

L'iniziativa #ioapro1501 non avrà però l'appoggio dell'Ascom che, come spiega il direttore Luca Dal Poz, «vuole muoversi solo nei canali della legalità e del dialogo». Canali che, in queste ore, si sanno intrecciando anche con quelli di altre associazioni di categoria, tra cui gli Industriali. Perché oggi più che mai la soluzione sembra passare per una squadra, non per singole categorie, ciascuna delle quale compone un sistema. Perde un pezzo come i pubblici esercizi significa innescare ripercussioni a catena su tutti gli altri settori.

CAUSA GIUSTA NON IL METODO

Le ragioni del mancato appoggio le spiega Rossana Roma, presidente della Federazione provinciale pubblici esercizi della provincia, nonché nota ristoratrice del Dolada. Condivide in pieno il merito dell'iniziativa, perché, dice la Roma, l'accanimento del Governo contro i pubblici esercizi ha toccato livelli che ledono anche la dignità delle persone, ma non il metodo. «Noi dobbiamo rispettare la legalità - dice la Roma -. La giusta via da seguire non è quella di incitare alla disobbedienza perché questo si ritorcerà contro, anche se la causa è giusta. Rischia di creare un danno a tutta la categoria. Credo che la strada giusta sia quella di unire le forze con le altre associazioni di categoria. Non possiamo restare da soli in questa battaglia che rischia di trasformarsi in una disfatta per tutti. Se moriamo noi muore anche l'indotto».

La presidente Fipe concorda sul fatto che aver chiuso i locali non sia stata la soluzione al problema sanitario: «Abbiamo visto che invece sono saliti. Quindi i responsabili degli assembramenti vanno cercati altrove». La Roma dice di provare una profonda rabbia per «l'accanimento del governo» contro la categoria, ma la strada della legalità non va abbandonata anche se il tunnel è ancora lungo e buio.

«Purtroppo non si vuole capire il problema - dice riferendosi al Governo -. Mi viene in mente Maria Antonietta d'AsburgoLorenza, moglie re Luigi XVI, che quando il ciambellano disse che il popolo non aveva più pane, lei rispose se non hanno più pane che mangino brioche».

Lauredana Marsiglia

© riproduzione riservata

