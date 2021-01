IL PIANO

TREVISO C'è il piano di emergenza. E poi c'è il piano ordinario. Sono due le proposte messe sul tavolo dai rappresentanti dei 515 medici di famiglia trevigiani per definire l'organizzazione della vaccinazione di massa contro il coronavirus, che da febbraio verrà progressivamente aperta a tutta la popolazione. Il piano di emergenza prevede la sospensione delle normali attività negli ambulatori in alcune specifiche giornate, avvisando i pazienti e attivando in modo straordinario le guardie mediche, per consentire ai dottori di base di impegnarsi in veri e propri Vaccination day interamente dedicati alle iniezioni anti-Covid sui propri assistiti. «Questo ci permetterebbe di vaccinare le persone in modo continuo, somministrando la maggior parte delle dosi subito dopo il loro arrivo fa il punto Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia l'organizzazione deve essere articolata perché si dovrà andare necessariamente su appuntamento, tenendo ogni paziente in osservazione dopo l'iniezione per almeno 15 minuti. I Vaccination day consentirebbero ai medici di unire le forze dando vita a dei gruppi, con dei turni, nei quali due o tre vaccinano, mentre un altro collega effettua il monitoraggio». Si tende a escludere i giorni di lunedì e venerdì, per evitare di sovraccaricare le guardie mediche, già impegnate nei weekend. L'ipotesi è di scegliere un giorno in mezzo alla settimana.

LE DIFFERENZE

Il piano ordinario, invece, ricalca lo schema adottato per la campagna antinfluenzale, che ha visto anche l'uso di 65 sedi aggiuntive, alternative agli ambulatori, messe a disposizione da Comuni, parrocchie e associazioni. «I nuovi vaccini contro il coronavirus potranno essere gestiti praticamente come l'antinfluenzale sottolinea Bruno Di Daniel, segretario dello Snami di Treviso, sindacato autonomo dei medici di conseguenza, non sarebbe impossibile mettere in piedi una campagna per le vaccinazioni anti-Covid in linea con quella che abbiamo già fatto contro l'influenza». Buona parte della discussione ruota proprio attorno al tipo di vaccini che verranno utilizzati. L'Usl della Marca oggi esclude il coinvolgimento diretto dei medici di famiglia con gli attuali vaccini della Pfizer (che prevedono il richiamo a 21 giorni). Questi ultimi devono essere conservati a 75 gradi sottozero: la loro distribuzione sarebbe estremamente complessa. L'azienda sanitaria li sta usando per la copertura del personale degli ospedali, dei centri per persone con disabilità e degli anziani e degli operatori delle case di riposo. E da febbraio li userà per vaccinare in particolare i 50mila trevigiani con più di 80 anni nei punti che la stessa azienda sanitaria allestirà al Sant'Artemio, sede della Provincia, e nei palazzetti dello sport, a partire dal Palaverde, schierando fino a 70 vaccinatori in modo contemporaneo. Poi dovrebbero entrare in gioco altri vaccini anti-Covid. A breve l'Usl riceverà le prime mille dosi targate Moderna (che prevedono il richiamo a 28 giorni). Più in là dovrebbero arrivare anche quelli di AstraZeneca. A differenza di Pfizer, non richiedono la catena del gelo a meno 75 gradi per essere conservati: possono essere trasportati all'interno di un normale frigorifero.

INSEGNANTI

Dopo le richieste dei sindacati del mondo della scuola, inoltre, a livello nazionale ora si sta anche valutando la possibilità di dare la priorità agli insegnanti in questa fase. L'organizzazione della maxi campagna vaccinale contro il Covid verrà decisa nei dettagli nei prossimi incontri tra la Regione e gli stessi medici di famiglia. La disponibilità dei camici bianchi non manca. L'importante è che ci siano sempre tutti i vaccini necessari. Per il resto, si è già pronti a partire.

Mauro Favaro

