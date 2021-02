PRIMO GIORNO

ESTE È il vaccino della speranza per chi come Luigi è rimasto barricato in casa per quasi un anno, uscendo solo per fare la spesa. Ieri pomeriggio è iniziata anche a Este la campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

I primi ottantenni convocati si sono presentati al chiostro degli Zoccoli ben prima delle 14: a quell'ora sotto al portico del gioiello architettonico costruito nel Cinquecento regna la quiete. Nelle sale al primo piano, riconvertite ad ambulatori, è già un pullulare di medici e infermieri in tenuta anticontagio e un via vai di volontari della Croce Rossa, pronti ad accogliere la carica dei 100 ottantenni convocati. Da soli o accompagnati dai familiari, gli anziani arrivano entrando dal cancello dell'ex pronto soccorso, seguendo le i cartelli e le indicazioni fornite dalla Protezione civile e dalla Croce Rossa.

Stringendo in mano la lettera di convocazione ricevuta nei giorni scorsi dall'Ulss: il prezioso pass verso la normalità. Offrono la fronte al termoscanner, salgono le scale, si spalmano sulle mani una goccia di gel igienizzante e poi vanno dritti verso la sala d'attesa, dove una giovane operatrice sanitaria controlla la lettera di convocazione e spunta il loro nome sull'elenco. C'è chi arriva a passi spediti indossando il vestito della domenica, chi si è truccata per l'occasione e chi conquista la sedia a fatica, aiutandosi con una stampella o sorretta dal figlio.

Tra loro ci sono anche gli 80enni di Vo', prima zona rossa del Veneto. Ma gli sguardi sopra le mascherine esprimono tutti lo stesso desiderio: uscire da questo lungo incubo. Quattro le postazioni allestite, ciascuna presidiata da un medico e un infermiere. Luigi si accomoda nel numero 1. Risponde con prontezza alle domande della dottoressa impegnata nell'anamnesi.

Lei lo mette in guardia sui possibili effetti del vaccino: dolore al braccio, qualche linea di febbre, brividi. Quando arriva finalmente il momento dell'iniezione si sfila il maglione e si arrotola la manica della camicia. L'affondo dell'ago dura un istante, tanto che lui nemmeno se ne accorge. «Speremo de poer ndare in giro finalmente! Qua semo sempre sarà in casa». La seconda dose la riceverà il 9 marzo, intanto deve restare seduto per 15 minuti in osservazione in una delle due stanze post-vaccinazione, nel caso ci fossero reazioni al siero.

«Il vaccino è una liberazione afferma . Non ho esitato un attimo sul farlo. Anzi trovo sciocco che ci sia gente riluttante». Qualche sedia più in là c'è Aldo, anche lui di Este, contento di essersi vaccinato e fiero di essere stato tra i primi della giornata. La signora Leonora è seduta invece accanto alle finestre, con accanto il figlio. Arrivano da Casale di Scodosia e per loro sarebbe stato più comodo avere un centro vaccini a Montagnana, ma è andata così. «Speriamo che il vaccino fermi questa malattia terribile» dice.

Nella stanza compare una tuta rossa: è una volontaria della Cri ad accertarsi che tutti i vaccinati stiano bene. Adelmo, di Lozzo Atestino, si accomoda nella saletta accanto, avvolto nel suo cappotto per il quarto d'ora di osservazione. La convocazione lo ha quasi sorpreso: «Pensavo chiamassero i più anziani, quelli verso i 90 anni». Poco prima delle 15 arriva la dottoressa Ivana Simoncello, direttrice del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss6, a controllare che tutto proceda per il meglio. Si affaccia alla stanza in cui due operatrici stanno preparando le dosi, maneggiando con cura le fiale sfornate dalla Pfizer Biontech. «La prossima settimana completeremo la coorte dei nati nel '41 spiega . Oggi abbiamo rodato anche questo centro vaccini: strutture come questa vanno bene con scaglioni abbastanza contenuti. Per i grandi numeri ci siamo accorti che sono più funzionali le palestre: lì con un colpo d'occhio hai sotto controllo la situazione». In sala d'attesa si chiacchiera e si scherza. Germana di Casale di Scodosia non vede l'ora di fare l'iniezione mentre Giovanni e Liliana di Borgo Veneto guardano l'orologio chiedendosi quanto dovranno aspettare. Ma è un'attesa piacevole perché è il primo passo verso l'immunizzazione. Almeno per Giovanni. La moglie invece dovrà aspettare ancora visto che ha soltanto 72 anni. Chi è già vaccinato esce dal chiostro con il sorriso. Fuori due anziane si fermano a chiedere indicazioni. «Allora è qui che si fanno i vaccini? A noialtre no ne toca miga desso. Semo dee giovinote» ridacchiano mentre si allontanano a braccetto. A fine giornata, su 100 convocati, circa 90 hanno risposto all'appello.

Maria Elena Pattaro

