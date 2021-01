Prima una precisazione di caratura politica: «La Regione non ha stabilito aiuti, ma ristori». Poi la considerazione più tecnica: «Gli uffici regionali di riferimento stanno analizzando i fascicoli. Lasciamoli lavorare». Sono le stringate osservazioni dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, di fronte al fatto che due provvedimenti regionali per ristori in epoca Covid a favore di aziende con sede legale in Friuli Venezia Giulia, oltreché operanti sul territorio, finiscono davanti al Tribunale amministrativo regionale.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, ha disposto l'impugnazione delle delibere con cui la Giunta guidata da Massimiliano Fedriga ha destinato contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state colpite dalle conseguenze generate dalla pandemia da Covid-19. L'antitrust ha messo nel mirino il requisito della sede legale in regione, considerandolo illegittimo. «Ci siamo trovati ad affrontare una situazione eccezionale ripercorre l'assessore Bini con l'onere di trovare le modalità per sostenere il sistema economico regionale».

