L'UDIENZA

VENEZIA (m.cr.) Processo Popolare Vicenza, ieri prima arringa delle difese. Mentre oggi inizia il dibattimento parallelo a carico solo dell'ex amministratore delegato e direttore generale Samuele Sorato.

Nell'aula del tribunale di Vicenza ieri ha preso la parola il difensore di uno dei sei imputati, l'ex vice direttore generale e responsabile crediti Paolo Marin. Per lui i pm hanno chiesto una condanna di 8 anni e due mesi per tutti e tre i reati individuati nell'inchiesta: ostacolo alla Vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto. Il suo avvocato difensore Lino Roetta nella sua arringa durata oltre quattro ore e conclusa con la richiesta di assoluzione è stato deciso: «Marin è stato una vittima di quest'inchiesta perché ha sempre sostenuto che Banca d'Italia sapeva dei finanziamenti correlati per comprare le azioni di BpVi fin dal 2012, quando lui le ha segnalate agli ispettori di Banca d'Italia. Che invece hanno sempre negato di aver avuto contezza di operazioni baciate». Banca d'Italia in questo processo è parte civile come Consob e migliaia di soci della Popolare finita in liquidazione. «Per definizione non si può mettere in dubbio l'operato della Banca d'Italia anche se il mio cliente, pensiamo di averlo dimostrato nel processo, ha segnalato alcune operazioni baciate agli ispettori fin dal 2012 spiegando che la banca faceva questo tipo di operazioni e che ce n'erano anche altre - afferma l'avvocato Roetta - per questo definisco Marin una vittima di quest'inchiesta che si poggia anche sull'operato e le ispezioni della Banca d'Italia». Roetta poi nella sua arringa ha sottolineato come il suo assistito non avesse avuto nessun interesse personale. «Ho cercato di dimostrare soprattutto che il consiglio d'amministrazione sapeva delle operazioni correlate e che anche nel corso dell'inchiesta sono stati raccolti dei messaggi di interessamento di qualche consigliere per ottenere dei finanziamenti per comprare azioni», ricorda Roetta, « e che quindi le responsabilità fossero di tutto il cda». La prossima udienza di questo processo monstre che vede tra gli imputati l'ex presidente Gianni Zonin è prevista il 19 gennaio. La parola al difensore dell'ex vice dg Andrea Piazzetta.

UN ANNO E MEZZO DI RINVII

Dopo un anno e mezzo di rinvii per motivi di salute, oggi scatta il processo all'ex direttore generale e Ad di Popolare Vicenza Samuele Sorato, difeso dall'avvocato Fabio Pinelli. I reati contestati sono aggiotaggio, ostacolo alla Vigilanza e falso in prospetto. L'udienza si annuncia tecnica con la costituzione delle parti civili. Probabilmente verrà richiesta l'acquisizione di elementi dal filone principale.

