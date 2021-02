IL CASO

UDINE Accusato di aver sperperato i soldi al gioco e picchiato la moglie, minacciandola di morte, davanti ai figli: arrestato un uomo di 49 anni a Udine. Si tratta di un 49enne tunisino, condannato dal tribunale di Udine, a seguito delle indagini della Squadra Mobile. L'uomo era stato denunciato dalla moglie, connazionale di 44 anni, oggetto di violenza domestica da molti anni. A luglio, a seguito dell'ennesima lite per motivi economici - dovuti all'assidua frequentazione delle sale da gioco da parte del marito - era stata colpita con pugni al volto che l'avevano costretta a ricorre alle cure dei sanitari. A quel punto, si era decisa a rivolgersi alla Questura per presentare denuncia. Già in precedenza si erano verificati altri episodi analoghi per i quali la donna non aveva chiesto aiuto. Agli atti di violenza assistevano anche i tre figli della coppia. Il Gip del Tribunale di Udine, su richiesta della Procura a novembre 2020 aveva emesso un provvedimento di misura cautelare, allontanando il marito dalla casa familiare e vietandogli qualsiasi contatto con la moglie e i tre figli. L'uomo, però, in più occasioni ha disatteso le prescrizioni. Negli ultimi giorni, inoltre, si erano moltiplicati gli episodi. In un episodio l'uomo è stato ripreso dalle videocamere del sistema di sorveglianza mentre giungeva a bordo della propria auto, seguendo quella guidata dalla moglie, per poi avvicinarla con fare minaccioso. La donna è stata costretta a cambiare l'utenza telefonica ma anche a richiedere protezione per sé e i figli. Sono stati collocati in una struttura protetta. Sempre lunedì è arrivato inoltre un nuovo provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento, a seguito di attività di personale della Polizia di Stato della sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura, nei confronti di un cittadino camerunense di 40 anni che, da agosto 2020 a Udine, maltrattava la 30enne convivente, vessandola e umiliandola in molte occasioni, anche a causa delle numerose relazioni amorose che intratteneva con altre donne (con una delle quali aveva contratto matrimonio in Camerun), nonché costringeva la donna a subire atti sessuali malgrado la sua strenua opposizione.

MERETO

Un giovane di 28 anni è stato colpito, poco dopo le 8.30 di ieri, da una mucca. Il fatto è successo all'azienda agricola Jonni a Plasencis di Mereto di Tomba. L'uomo ha riportato un trauma toracico ed è stato trasportato in ospedale a bordo dell'elicottero del 118 in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. Nell'azienda di via Prati della Villa sono intervenuti anche i carabinieri.

Intanto ricerche ad Amaro per rintraccire un uomo. Era uscito poco prima di mezzogiorno per andare a correre come faceva spesso. Ma lunedì David Concina, 48enne che lavora in una ditta a Tolmezzo non ha fatto ritorno nella sua casa ad Amaro. Ha lasciato l'abitazione senza portare con sé il cellulare e senza lasciare nulla di scritto. È stata la moglie a dare l'allarme quando in serata il marito non aveva ancora fatto ritorno. L'ultima volta è stato ripreso dalle telecamere, verso le 12.05, nei pressi della rotonda all'ingresso del paese. Così sono subito scattate le ricerche a tappeto andate avanti nel corso della notte e proseguite per tutta la giornata di ieri. Impegnati nei sopralluoghi i Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, unità cinofile della Protezione civile regionale, i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e Soccorso alpino.© RIPRODUZIONE RISERVATA

