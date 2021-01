IL CASO

BELLUNO Se da una parte l'Usl 1 Dolomiti mostra con certo orgoglio come, nel 2020, i dati complessivi dell'attività di elisoccorso in provincia siano equivalenti a quelli del 2019 con 675 missioni di Falco, dall'altra il consigliere comunale Fabio Rufus Bristot coglie la palla al balzo per rinnovare il suo pensiero. Dito puntato a proposito del fatto che sono aumentati in modo significativo i pazienti che hanno avuto bisogno di essere trasferiti da Belluno a Treviso: siamo passati dagli 86 del 2019 ai 102 del 2020. «È dovuto al fatto che a Belluno è sparita la neurochirurgia - sottolinea il consigliere comunale -, con Treviso che sta diventando sempre più polarizzante. Per converso nell'Usl 1 Dolomiti non è possibile trattare casi clinicamente importanti per quel che attiene la neurochirurgia».

Per Fabio Rufus Bristot quella della politica sanitaria e dei servizi salvavita rappresentano, da sempre, una fissa. Eppure è indiscutibile che la sanità veneta mostri, sotto molti aspetti, delle vere eccellenze. «Certo, che ci sono - sottolinea Rufus -. Proprio per questo è eclatante che la terra bellunese paia una Cenerentola infreddolita. Non va rinnegata tout court la sanità veneta, ma non è possibile che vi siano questi scarti tra aziende sanitarie». Il riferimento torna all'elisoccorso. Mentre alla base Hems di Pieve di Cadore proseguono i lavori nel cantiere che porterà alla nuova piazzola, in una globale situazione di sicurezza e moderna funzionalità grazie ad un investimento di più di 3 milioni di euro, Bristot sottolinea: «Il problema è che già il 26 luglio 2017 venne annunciato che avremmo avuto il volo notturno. A tutt'oggi sono tre anni di ritardo. Il volo notturno è attivo in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Sicilia, Sardegna. Mentre manca ancora in provincia di Belluno che ha zone partendo dalle quali servono due ore per arrivare a Treviso». Di un fatto si stupisce Bristot: «Nessuno che alzi la voce per una protesta, né sindaci, né il presidente della Provincia, Roberto Padrin»

Daniela De Donà

