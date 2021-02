FERROVIE

UDINE Non si placa la battaglia dei passaggi a livello. Il comitato per la dismissione delle barriere di Udine est chiede che le promesse fatte in campagna elettorale vengano mantenute. Il presidente Matteo Mansi assieme ad altri componenti del sodalizio ha voluto testare il percorso dei treni sulla linea interrata da Tricesimo a Udine e viceversa. Il comitato rileva che «il costo del biglietto non cambia. La salita al Bearzi non comporta assolutamente alcun rallentamento. Udine parco è stato bypassato grazie ai deviatoi inseriti sulla linea Udine-Trieste in direzione Udine-Carnia. La velocità non cambia molto. Per percorrere la stessa tratta in superficie sono serviti 10 minuti e attraverso la tratta interrata 13. Chiediamo, inoltre, la trasformazione della linea in superficie in un parco urbano. Organizzeremo una mostra itinerante, ad ogni consiglio comunale», dice Maria Stella Masetto Lodolo. Margherita Bonina, invece, non si lascia convincere dal progetto di Udine 2050: «Il sindaco Fontanini ripete sempre quella, riparlandoci di un gran progetto e importanti lavori. Ma nel progetto di scavi e interramenti di ferrovie, è compresa anche l'eliminazione della ferrovia con i 5 passaggi a livello che tagliano Udine in due, utilizzando la tratta interrata già raddoppiata e riattivata nel 2015? Ora, dato che questa tratta era stata costruita proprio per eliminare la ferrovia con i passaggi a livello e che il 90% dei lavori necessari a trasferire tutti i treni nella tratta interrata, sono già stati fatti, perché in due anni e mezzo i politici che governano ora sia a Udine che in Regione non hanno ancora costruito quel breve raccordo di circa 800 metri necessario al rientro in stazione a Udine, di tutti i treni passeggeri trasferiti nella interrata?», si chiede Bonina. Sul progetto del Comune Mansi è perplesso: «Staremo a vedere. Intanto quando il progetto sarà realizzato, i bambini che potrebbero, ora, andare in bici a scuola utilizzando il parco urbano saranno diventati adulti». Ma l'ex consigliere sottolinea quelle che a suo avviso sarebbero promesse elettorali non rispettate: «Siamo quasi al terzo anno di amministrazione Fontanini: nulla è cambiato». Il comitato ha monitorato i treni in trincea: «La velocità del treno all'andata in media è stata di 90 chilometri orari, per 10 minuti. Al ritorno in tratta interrrata 60 chilometri orari e quindi 13 minuti di percorrenza. In superficie ha raggiunto punte di 120 chilometri, nella tratta ha mantenuto la velocità costante. Come mai in trincea non corrono di più visto che non ci sono impedimenti - si chiede Mansi --? I passeggeri in trincea erano soddisfatti e tranquilli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA