«Non tagliate quegli alberi» i residenti contro il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN VIA LANCIERITREVISO Una diffida ufficiale. È quella arrivata a Ca' Sugana nei giorni scorsi per tentare di fermare il progetto di trasformare in un parcheggio l'area verde di Campo pozzo Fiori in via Lancieri di Novara. È firmata da un residente, ma il coro di voci contrarie sta crescendo giorno dopo giorno. Chi vive nella zona deve già fare i conti con i posti auto esistenti e il giro di traffico che producono ed è a dir poco preoccupato dei piani illustrati dal sindaco Giovanni Manildo non più tardi di un paio di settimane fa. IL...