«Noi stagionali siamo invisibili, non esistiamo». Nadia Gaspari, 54 enne di Cortina, è cassiera degli impianti di risalita gestiti da Ista spa. «Ma dal momento che per la stagione invernale non siamo mai stati assunti, non esistiamo: siamo, invisibili» . L'agonia è cominciata meno di un anno fa: «Non ho più lavorato dal 13 marzo dello scorso anno racconta Nadia quando le piste sono state chiuse con un mese di anticipo rispetto alla solita data. Da allora viviamo con i nostri risparmi». Il balletto degli annunci di apertura ha sfibrato tutti: «Ci hanno tenuto in stand-by e di rinvio in rinvio non abbiamo ancora fatto niente. È un anno che viviamo sempre in attesa ed ora non sappiamo più cosa aspettarci: ma l'ultimo rinvio, arrivato la sera prima della programmata riapertura, è stato davvero clamoroso». L'orologio degli impianti di sci di Cortina era stato puntato sul giorno 22 di febbraio, una volta terminati i Mondiali. Prima, con l'evento per così dire a porte chiuse, o comunque senza pubblico, nn sarebbe stato possibile utilizzare le piste. «Avremmo avuto un mese e mezzo di lavoro sino a Pasqua. Ora che il termine è stato spostato al 5 marzo, credo che molti faranno i conti se sia o meno conveniente far ripartire una macchina così complessa». Secondo Nadia a Cortina sono centina di persone nella sua stessa condizione: «Non saprei dire un numero preciso, ma fra le 300 e 400 lavorano e vivono grazie agli impianti di risalita». È sconfortata Nadia: «Sembra che vogliano affossare la montagna. Lo sci sarebbe pericoloso per la diffusone del virus? Non credo: le cabinovie avrebbero funzionato al 30% di capienza dice Nadia ed intanto proprio oggi ho visto delle foto con autobus di diverse città con i viaggiatori appiccicati. Secondo me il governo non è così attento alla montagna».

Giovanni Santin

