LA GIORNATA

dal nostro inviato

ESTE (PADOVA) Adriano Trevisan avrebbe compiuto gli anni in questa giornata di sole. Sarebbero stati 79. Uno in più di quelli che il Moro doveva festeggiare il 16 febbraio 2020, nella sua casa di Vo', quando invece venne ricoverato all'ospedale di Schiavonia. Uno in meno di quelli che occorrono per stare qui, dietro il vecchio ospedale di Este, con la tessera sanitaria in mano e un pensiero fisso in testa: «Ricevere il vaccino e tornare a vivere». Anche per lui, che invece purtroppo non c'è più, prima vittima del Covid in Occidente, ma come hanno sempre rimarcato in questi dodici mesi i suoi cari, pure «marito di Linda, papà di Vladimiro, Angelo e Vanessa, nonno di Nicole e Leonardo». Un uomo, con la sua storia e la sua famiglia, dietro il numero 1 di 9.619 decessi in Veneto, secondo la tragica contabilità aggiornata a sera.

LA GENERAZIONE

È la sua generazione quella che s'incammina sotto il colonnato quattrocentesco che incornicia il Chiostro delle Consolazioni. L'ex monastero, diventato sanatorio, fin dal nome dà un senso vagamente catartico a questa giornata organizzata dall'Ulss 6: l'avvio della vaccinazione di massa attorno ai Colli Euganei, la terra del Fior d'arancio in cui un anno fa si insinuò il virus arrivato dalla Cina, spargendo paura e sofferenza. C'è chi si appoggia al bastone, chi viene spinto in carrozzina, chi ha il passo più svelto dei suoi 80 anni. Sono i nati nel 1941, per il momento solo a gennaio e a febbraio, in attesa di completare la coorte la prossima settimana, per poi scendere al 1940, al 1939 e così via. «Per ora i nostri concittadini chiamati all'iniezione sono soltanto sette», specifica Giuliano Martini, sindaco-farmacista di Vo' e delle sue 3.300 anime, che da un anno è abituato ad amministrare sul filo dell'emergenza e ormai deve averci fatto l'abitudine, a giudicare dalla rassegnata naturalezza con cui racconta i rocamboleschi preparativi dell'operazione. «Sabato pomeriggio rivela non erano ancora pervenute le lettere di convocazione all'indirizzo degli interessati. Allora mi sono fatto mandare l'email e sono corso in municipio. Nel frattempo ho richiamato in servizio una dipendente, che le ha stampate e imbustate. Poi alla sera ho allertato la Protezione civile, che domenica mattina è andata a consegnarle nelle case. Alla fine ce l'abbiamo fatta, anche questa volta».

IN CODA

È ormai la quinta che i vadensi si mettono pazientemente in coda. Due giri di tampone molecolare, pionieri in Italia, quando il loro paese era zona rossa e la Regione sperimentò i test a tappeto. Altre due tornate di esame sierologico, a distanza di mesi, per misurare la risposta anticorpale e contribuire alla ricerca dell'Università di Padova. Adesso tocca al vaccino: insieme ai coetanei di Baone e Lozzo Atestino, Montagnana e Cinto Euganeo, Merlara e Borgo Veneto, oppure Megliadino San Vitale come Giancarlo Marchesin, che arriva con tre quarti d'ora di anticipo («Non ne potevo più di aspettare, perché non vedo l'ora di ricominciare a muovermi senza paura»), gli ottantenni del primo focolaio fanno un altro passo verso l'uscita dal tunnel. «È uno di quei pochi casi in cui ci sentiamo fortunati ad essere vecchi», sorride Agnese sotto la mascherina chirurgica, al braccio della nuora Sabina, che sta per riaccompagnarla a Vo' dopo l'iniezione. «Il nostro paesino è talmente piccolo spiegano le due donne che ci conosciamo tutti. Adriano Trevisan era uno di noi: con la sua impresa edile ci ha anche sistemato casa. Un signore simpatico e intraprendente, mai avremmo pensato che sarebbe morto così. D'altra parte non avremmo immaginato neanche di finire su tutti i telegiornali, quel venerdì sera, per questo Coronavirus che ci sembrava una cosa talmente lontana da noi. Essere qui oggi, poter finalmente avere il vaccino, è un motivo di grande sollievo per tutti».

LA SPERANZA

Per l'immunizzazione bisognerà attendere il richiamo, già fissato per il 9 marzo. Ma intanto l'inoculazione della prima dose è un'infusione di notevole speranza. «Vogliamo tornare a essere liberi, come quando andavamo alle gite e c'era anche Adriano Trevisan: un uomo gioviale, di grande compagnia, la sua scomparsa è stata un grande dispiacere», confida Monika Meier, cantilena padovana e accento tedesco, originaria com'è del Liechtenstein. «Dopo quel 21 febbraio ricorda per mesi sono uscita di casa solo una volta alla settimana, giusto per fare la spesa. Adesso basta: avrò anche 80 anni, ma sono ancora viva».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA