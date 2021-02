LA RICERCA

PADOVA I medicinali anti-estrogeni somministrati alle donne in cura per neoplasia al seno, bloccano il Coronavirus. In altre parole, i farmaci cosiddetti Serm (acronimo che sta per modulatori selettivi del ricettore estrogenico, sarebbero efficaci nel contrastare l'infezione da Sars-CoV-2 e il successivo sviluppo del virus: è quanto emerge da uno studio condotto dalle ricercatrici Monica Montopoli dell'Università di Padova, ricercatrice all'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) e Arianna Calcinotto dello Ior (Institute of oncology research) di Bellinzona, su una popolazione femminile di 51.060 donne testate per l'infezione Covid nella Regione Veneto.

LA PUBBLICAZIONE

Lo studio, dal titolo Clinicaloutcome of Sars-CoV-2 infection in breast and ovariancancerpatientsunderwent anti-estrogenictherapy è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista Annals of Oncology, ed è il risultato della stretta collaborazione tra il Vimm di via Orus, l'Ateneo di Padova, il Registro tumori Veneto e lo Ior.

Partendo dal lavoro e dalla ricerca svolta dal Vimm lo scorso anno, che aveva dimostrato che i pazienti affetti da cancro alla prostata trattati con terapie di deprivazione androgenica (Adt) presentavano un minor rischio di infezione e di sviluppo del Covid-19 rispetto a pazienti con cancro alla prostata non trattati, lo studio pone al centro il possibile ruolo degli ormoni steroidei nella strategia terapeutica Covid-19.

Indagando l'influenza degli ormoni sessuali nel decorso della malattia Covid-19, in virtù del loro ruolo nella regolazione del sistema immunitario e nelle diverse proteine coinvolte nell'infezione da Sars Cov-2 come Ace2 e Tmprss, è stata evidenziato nel campione delle donne testate una ridotta prevalenza di infezione in pazienti affette da tumori ormono-dipendenti in terapia Serm: lo studio suggerisce pertanto un effetto off-target giocato dai Serm che potenzialmente comporta un'alterazione nel meccanismo di fusione tra il virus e la cellula ospite, individuandone un possibile utilizzo clinico nel trattamento dei pazienti Covid-19.

I PROSSIMI PASSI

Questo risultato, in linea con la recente scoperta sviluppata dal consorzio pubblico privato Exscalate4CoV, finanziato dalla Commissione europea con il bando Horizon 2020 - che prevede un'efficacia di raloxifene quale potenziale farmaco contro il Covid-19 - andrà ulteriormente convalidato in una coorte più ampia di donne infette da Covid e corretto in base a più variabili.

«Al fine di convalidare l'ipotesi che la regolazione ormonale possa essere implicata negli esiti clinici di Covid-19, abbiamo valutato la prevalenza di infezione da Sars-CoV-2, ricovero ospedaliero e morte nelle donne affette da tumori ormono-dipendenti e in trattamento con anti -terapia estrogenica - sottolinea Monica Montopoli, associated investigator del Vimm, professore associato di Famacologia al Bo . Il risultato che abbiamo ottenuto, seppur richieda un campione più ampio e ulteriori studi molecolari per far luce sul meccanismo e sull'effetto protettivo osservato nelle donne sotto trattamento con Serms, individua una nuova e possibile strada per prevenire o attenuare gli effetti del virus.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

