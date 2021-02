«Nelle mie stesse condizioni ci sono tante altre persone». Dianeth Vidal Perna lavora come barista, assunta con contratti stagionali, alla pasticceria Fiori di San Vito di Cadore. Dallo scorso 4 febbraio ha ricominciato a lavorare, ma la situazione non è facile. «Solo in pasticceria siamo in quindici in questa situazione». Dianeth è di origini colombiane, vive in Italia dal 1995 e da 16 anni lavora nella famosa pasticceria di San Vito: «Lo scorso dicembre abbiamo lavorato dal primo del mese sino al 23 ricorda poi abbiamo cambiato colore e quindi siamo rimasti chiusi. Il locale ha riaperto il giorno 4 febbraio ed ora il lavoro c'è. Anche grazie ai Mondiali di Cortina, in questo momento si lavora bene. Lo scorso anno, invece, abbiamo lavorato poco». Poi la riflessione si fa amara: «Stiamo lavorando, ma in realtà aspettiamo e speriamo solo che non chiudano. Prima eravamo in disoccupazione. Personalmente fino allo scorso anno avevo accumulato 120 giorni di diritto alla disoccupazione e per ora ne ho consumati 60...». La vita dello stagionale non è come quella di un assunto a tempo indeterminato: «Veniamo assunti e licenziati. Il contratto per cui lavoro ora è sino al 28 febbraio». Poi dipenderà dal colore in cui il Veneto finirà; infine rimane da capire se sarà confermata la riapertura delle piste, per ora programmata al prossimo 5 marzo. «Pago un affitto, ho tutte le altre spese, ho una figlia che frequenta l'Università e quando è in vacanza lavora a sua volta. Quando non ce la faccio chiedo aiuto al mio ex marito. E nella mia situazione ci sono anche altre due ragazze che lavorano con me. Più in generale è la condizione vissuta da tutti gli stagionali». Una delle questioni che più bruciano sono i continui rinvii: «Il titolare ci ha detto che potremmo tenere aperto sino a Pasqua, poi chiudere una ventina di giorni e riaprire il 1° Maggio ed arrivare sino ad ottobre». GS

