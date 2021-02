L'EPIDEMIA

ROVIGO La tregua sembra reggere e si intravede un raggio di luce per quanto riguarda le case di riposo, perché non solo non si registrano nuovi casi, e ora inizia a farsi sentire anche la copertura vaccinale, ma si stanno spegnendo tutti i vecchi focolai. Prova ne è che non c'è più nemmeno un operatore positivo e che, anche fra gli ospiti, le positività residue sono rimaste 14 in tutto, in 7 strutture. Nel frattempo, resta contenuto il numero di nuove positività, 17 quelle emerse ieri, ma sono però ancora meno le guarigioni, appena 11, così che il numero dei polesani attualmente positivi risale a 874. Scende, tuttavia, il valore dell'incidenza, che torna sotto a 3%, 2,96%. E scende anche il numero dei ricoverati, 65, anche se restano sempre 9 i pazienti in area critica, 8 in Terapia intensiva al San Luca e uno in Rianimazione a Rovigo.

NUOVI RICOVERI

«È ancora un numero significativo sottolinea il dg Antonio Compostella - in parte sono ricoveri di vecchia data, ma continuiamo anche ad avere nuovi ricoveri, questo per sottolineare che il Coronavirus lo stiamo contenendo ma continua ancora a determinare le sue conseguenze nefaste, i contagi e nell'ambito di questi anche situazioni cliniche che necessitano di ricovero. Siamo ben lungi dalla tranquillità. Questo significa che Trecenta continuerà ancora la propria attività di ospedale Covid, mentre Adria e Rovigo stanno progressivamente aumentando attività ordinaria anche chirurgico. Ma è anche un monito a tenere alta l'attenzione, anche in virtù della scoperta della circolazione di cinque casi, anche in Polesine, riferibili alla cosiddetta variante inglese, che ha una maggiore trasmissibilità».

Intanto, non si arresta la serie di lutti ascrivibili al Covid, con un'ulteriore morte, di una persona che non era ricoverata. I decessi Covid fra i residenti in Polesine salgono quindi a 406.

