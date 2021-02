Negozi cinesi

Apri e chiudi

colpa nostra?

Leggo sui giornali e ascolto in televisione la questione cinesi e negozi. Un'alzata di scudi e un inorridire dei media di fronte a questo bizzarro sistema utilizzato dai cittadini cinesi di aprire/chiudere i sempre più negozi che vengono loro ceduti. Non entro nel merito del fatto che i proprietari scelgano di vendere le loro proprietà al sol levante, forse sono gli unici a pagare prontamente il richiesto. Sono però a chiedere a Lei lumi su un dubbio che mi attanaglia: ma se queste persone utilizzano questi escamotage per non pagare le tasse dovute, non è che sia la normativa italiana che glielo permette? Forse se ci fosse un po' più di rigore e certezza nella nostra normativa tutto ciò non accadrebbe?

Annalisa Ricevuti

Stop allo sci

Draghi tiri

le orecchie

Immagino che il Ministro della Salute Speranza pensasse di avere ancora come Presidente del consiglio l'avvocato Conte. Non si spiegherebbe diversamente lo spostamento dell'apertura degli impianti sciistici. Noto che c'è continuità... Non giudico se l'apertura degli impianti è possibile o meno con l'attuale situazione pandemica, mi permetto solo far notare che, come avvenuto quasi sempre in precedenza, le chiusure si annunciano poche ore prima della loro applicazione. Questo non va per niente bene; si continua mettere in difficoltà gli operatori del settore e dell'indotto (come non ne avessero già) e si prendono in giro i cittadini interessati. Spero che il nuovo Presidente Draghi non risparmi una sonora tirata d'orecchi al Suo Ministro. Concludendo: questo succede perché è mancata la forza o la volontà per dare una sfrondata energica al passato, cosa che dal nuovo Presidente mi sarei aspettato.

Paolo Beggio

Padova

Lamentele partitiche

E allora

diamogli brioches

Se non hanno pane che mangino brioches. La tradizione storica post rivoluzionaria ha attribuito questa frase sprezzante alla regina Maria Antonietta che non comprendeva le ragioni dei tumulti popolari che portarono nel 1789 alla Rivoluzione Francese. Cambiando completamente contesto, carissimo direttore, ho ripensato a questa frase questa mattina (15/02/2021) leggendo come d'abitudine il suo giornale. Mi riferisco alla polemica interna al Partito Democratico che denunzia la carenza di esponenti femminili nel neonato governo Draghi e alle lamentele di molti esponenti del Movimento 5 Stelle per la mancata fusione tra il ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Ambiente. Ma sono questi i problemi di un Paese attanagliato da una crisi economico-sanitaria quale non si era mai vista in tempi moderni? Con individui che muoiono, altri che perderanno o hanno già perso il lavoro, con famiglie che nonostante le temperature rigide non possono accendere il riscaldamento per mancanza di risorse economiche, con studenti che non possono completare la loro formazione perchè in casa non hanno un computer sono queste le priorità? È questa la classe dirigente che dovrebbe guidarci verso un futuro migliore?

Lorenzo Martini

Stanghella (Pd)

Danni da pandemia

Il florovivaismo

è in ginocchio

Un altro settore in ginocchio a causa della pandemia é il florovivaismo. Per le aziende che commercializzano fiori il fatturato si é dimezzato esserne venuti a mancare matrimoni, comunioni, fiere e convegni. Un'altra emergenza di cui gli amministratori pubblici devono occuparsi.

Gabriele Salini

Foibe

La riconciliazione

è tormentata

La giornata del 10 febbraio, dedicata ai Martiri delle Foibe, paradossalmente non è ancora diventata un patrimonio nazionale: i caduti sono tutti colpevoli di nazionalità italiana, ma la ferita sanguina ancora. Due anni fa, io e papà Dino abbiamo intrapreso una gita a sfondo storico presso la tristemente famosa foiba di Basovizza. Fonti locali ci hanno confermato che la convivenza tra i residenti friulani e gli abitanti della vicina Slovenia è ancora difficile: i cartelli bilingue delle località di confine sono oggetto di tensioni tra le due comunità, mentre molte foibe della zona sono (volutamente) trascurate e in stato di abbandono. Del resto, la stessa città di Trieste, dopo anni di divisioni, è stata riunificata ed è ritornata a far parte della repubblica italiana solo con il trattato di Osimo del 1975. Successivamente, abbiamo fatto tappa alla meno nota foiba vicentina di Lusiana, dove trovarono la morte alcuni soldati italiani e tedeschi, ma anche qui le indicazioni storiche (e geografiche) sono minime. La strada per la riconciliazione è ancora lunga e tormentata.

Mattia Bianco

Galzignano Terme (Pd)

Vaccini

Gratitudine

per il Doge

In prima pagina sul Gazzettino di oggi 16 febbraio, la notizia che la Regione Veneto è pronta all'acquisto di 27 milioni di vaccini. Risulta che ci siamo presi un po' abbondanti rispetto al numero di cinque milioni di abitanti, che valgono 10 milioni di dosi comprendendo la seconda dose. Dobbiamo quindi applaudire il Doge Zaia e l'amministrazione regionale che con mirabile tempestività ha interpretato lo spirito italiano. È noto che in Inghilterra, Germania ed altri popoli nordici quando devono far la coda si dispongono ordinatamente per uno. Ma gl'italiani ben più svegli e furbi si ammassano presso l'ufficio sgomitando nel tentativo di superare chi li precede quando esiste la coda, ed allungando la mano per ottenere il servizio, indifferenti alle perplessità della persona addetta. Il nostro Doge quindi, con maestria, ha scavalcato Europa ed il Commissario casalingo Arcuri per prenotare per nostro conto un certo quantitativo di vaccini che ci permettere di rivendere le dosi in esubero alle regioni confinanti ed ottenere un futuro segno politico di gratitudine.

Oscar Marcer

Soligo (TV)

Bilanci

Spesa buona

e spesa cattiva

Il Presidente Draghi, di recente, ha scritto che in questi tempi si deve spendere, ma ha distinto tra spesa buona e spesa cattiva. Qualcuno ha già dichiarato che il ristoro, o l'indennizzo a chi è impedito di lavorare per ordine del Governo, sarebbe spesa cattiva, perché data a fondo perduto a chi non fa niente. Non sono d'accordo, perché aiutare gli autonomi, in questo caso, significa evitare il fallimento delle aziende, dei titolari, ma anche il licenziamento di tutti i collaboratori e quindi deve intendersi spesa buona e si dimostrerà quando, usciti da questo incubo del covid 19, potranno riprendere a lavorare.

Gino De Carli

