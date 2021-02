L'INTERROGATORIO

TREVISO Tradito dalla passione per le barche. Paolo Fassa non ne ha mai fatto mistero. Nemmeno di fronte ai pm milanesi Giordano Raggio e Paolo Storari. Il patron della Fassa Bortolo ha raccontato tutto, assumendosi le proprie responsabilità. «Ho sempre posseduto delle barche perché è la mia passione - ha spiegato il patron della Fassa Bortolo ai magistrati - Ho acquistato il Blanca nel 2005 ma mi è stata consegnata nel 2008. L'imbarcazione costava complessivamente 20 milioni circa ed è stata acquistata in leasing. Non so nulla delle provviste utilizzate per l'acquisto perché io non mi sono mai occupato di questioni finanziarie, ma solo della parte commerciale dell'attività del gruppo Fassa. In pratica una volta che avevo scelto l'imbarcazione, e ovviamente sapevo quanto costava - continua - sono andato dal nostro direttore amministrativo e gli ho detto quali erano le mie necessità. Lui mi ha risposto che in qualche modo avremmo fatto. Non siamo entrati nei dettagli. (...) con questo non voglio esimermi dalle mie responsabilità, io so di aver ordinato di fare una cosa illegale, soltanto che non me ne sono occupato nei dettagli, l'hanno fatto altri per me».

Nel decreto di sequestro preventivo dello yacht, gli inquirenti in 36 pagine descrivono il meccanismo utilizzato per far rientrare il denaro nelle disponibilità dei Fassa. La figlia Manuela afferma davanti ai magistrati di aver manifestato «l'esigenza di trovare fonti alternative di finanziamento della barca, (...) di farmi avere indietro il denaro che pagavo a Secom a fronte dell'emissione di fatture false». Nel corso dell'interrogatorio è stata proprio Manuela a descrivere il meccanismo utilizzato. Scrivono i magistrati: «Previa specifica domanda circa il quantum dell'effettivo costo supportato per ottenere in restituzione il denaro delle fatture false, Manuela Fassa comunicava la quota del 17% sull'imponibile che serviva per finanziare l'operazione di restituzione. Precisava, inoltre, come questo meccanismo fosse iniziato nel 2016, avesse pagato fatture false per circa 6 milioni di euro nel periodo tra il 2016 e il 2018 e fossero rientrati in Svizzera un po' meno di 5 milioni. Dall'interrogatorio è emerso che Manuela Fassa, pur non conoscendo nei dettagli la composizione del giro fraudolento e tutti i soggetti che ne erano stati coinvolti, fosse pienamente consapevole anche del meccanismo di false fatturazioni relativo ai noleggi».

